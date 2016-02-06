Silvia Navarro es Teresa Suárez

CARACTERÍSTICAS: Entre los 20 y 25 años de edad. Físicamente hermosa. Es alegre y jovial. Posee aún la ingenuidad de la juventud mezclada con una entereza inquebrantable. Con su madre, es una hija amorosa y protectora. Muy trabajadora, siempre está pensando en lo que tiene que hacer para salir adelante. Es muy inteligente y aprende de sus errores. Irá evolucionando a lo largo de la historia, sin embargo, nunca pierde su encanto ni la capacidad de vivir sus sentimientos hasta las últimas consecuencias.

VALORES: Valiente, decidida, con un código moral perfectamente definido que defiende contra todo y contra todos. Es justa en su razón y nunca traiciona sus principios.

ASPIRACIONES: Estudiar para, primero, dejar de ser recolectora de café y después seguir progresando. Consigue cada meta que se propone hasta llegar a ser una de las grandes ejecutivas del café a nivel internacional.

CONFLICTO AMOROSO: Se cree traicionada por Diego cuando él, que también se siente traicionado, opta por casarse con Berenice. Sus altos preceptos morales le impiden acercarse al hombre que ama en tanto él siga casado con otra mujer.

OBSTÁCULOS: La ambición de Fabián Sánchez Zambrano que la lleva a ocultar su identidad para conseguir sus propósitos. La oposición de la familia Sánchez Zambrano que la considera una trepadora, una arribista social. El matrimonio entre Diego y Berenice.

MENSAJE: El trabajo y el empeño siempre son recompensados. Los sueños se pueden volver realidad cuando se trabaja para conseguirlo.