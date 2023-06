¿Cuántas horas faltan para que un asteroide gigante se aproxime e impacte la Tierra?

La constante observación del planeta Tierra y de todo lo que rodea la galaxia y el espacio exterior ha permitido al ser humano conocer un poco más sobre la existencia de varios fenómenos astronómicos y a su vez, sobre los posibles riesgos al que nuestro planeta se ve expuesto a través de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, (NASA por sus siglas en inglés). Hace poco, esta institución dio a conocer sobre una nueva amenaza de gran magnitud que se acercaría a la Tierra en cuestión de horas.

¿De qué se trata esta nueva amenaza para el planeta Tierra?

La NASA informó sobre el acercamiento de un enorme asteroide que se dirige directamente hacia la Tierra, el cual ha sido nombrado 2013 WV44. Investigadores de la NASA afirman que esta roca tiene 524 pies (160 metros) de diámetro, siendo más grande que el London Eye y el Big Ben.

¿Cuándo llegará este asteroide a la Tierra?

Se espera que este asteroide pasará por el planeta el próximo miércoles, antes del mediodía, hora de la Ciudad de México. Sin embargo, la agencia aseguró que su presencia no representa una amenaza directa para la Tierra debido a que no se aproximará a más de 0.02334 unidades astronómicas, es decir e 2.1 millones de millas, motivo por el cual no traerá afectaciones a la vida dentro del planeta.

Pese a que el asteroide se localizará nueve veces más lejos que la luna, es catalogado como un Near Earth Object (objeto cercano a la Tierra, NEO por sus siglas en Inglés) por lo que es rastreado por la NASA.

“Los NEO son cometas y asteroides que han sido empujados por la atracción gravitacional de los planetas cercanos a órbitas que les permiten ingresar al vecindario de la Tierra”, detalló la NASA sobre el 2013 WV44.

Por otra parte, la NASA detalló que si un asteroide se encuentra dentro de las 0,05 unidades astronómicas (4,65 millones de millas) de la Tierra y tiene más de 459 pies (140 metros) de diámetro podría resultar extremadamente peligroso. Por esta razón, el 2013 WV44 no es considerado riesgoso para la vida humana, pero aún podría estar dentro de la órbita, por lo que su ruta debe ser vigilada.