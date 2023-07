¿Cuántas veces a la semana debes tener intimidad, según tu edad?

Antes que nada, es normal que el deseo de tener relaciones sexuales cambie con el paso de los años. Sin embargo, siempre es interesante para las personas saber cuántas veces a la semana deben tener intimidad de acuerdo a su edad.

Y aunque resulta muy difícil generalizar, sobre todo cuando hay factores como la edad, el trabajo, la situación personal y familiar, la salud, el estrés o el tiempo libre que pueden resultar determinantes a la hora de que exista una mayor o menor actividad sexual en una pareja, diversos especialistas han investigado sobre este tema.

¿Has perdido el deseo sexual? ¡Descubre la manera de recuperarlo!

Ahora bien, en su libro “The New Naked” el urólogo estadounidense, Harry Fisch, quien es reconocido en el rubro de la sexualidad, señala que, de acuerdo con un estudio sobre el comportamiento íntimo, en el cual fueron sondeadas decenas de parejas, el promedio general de relaciones sexuales a la semana es de dos a tres.

No obstante, siendo más específicos con respecto a la edad. Las personas menores de 30 años tienen relaciones una vez cada dos días; mientras que en el rango de 30 a 50 años el promedio es de dos veces por semana, y para los mayores de 50, lo más común es de cuatro veces al mes. Pero como se mencionó anteriormente, la frecuencia con la que se tiene relaciones sexuales decae no solo con el envejecimiento sino debido a varios factores como puede ser la antigüedad de una relación, y el claro ejemplo es que quienes están empezando a salir, sin importar si son jovenes o adultos, pueden tener hasta dos encuentros diarios.

¿Qué es más importante: las veces a la semana que se tiene relaciones sexuales o la calidad?

Socialmente existe la creencia de que aquellas que tienen sexo con mayor frecuencia son más felices y abundan los estudios que así tratan de avalarlo. Sin embargo, toda persona que haya vivido en pareja sabe que en lo relativo al sexo no todo se reduce a un número, sino que es una cuestión íntima en la que importa más la calidad que la cantidad.

Pues como asegura Fisch “algunas parejas hacen el amor con menos frecuencia que otras, pero están más felices en lo relativo al sexo”.

¿Cuáles son los beneficios de tener relaciones sexuales?

Mantener relaciones sexuales, además de provocar placer, genera muchos beneficios tanto a nivel físico como mental. Algunos de ellos son:



Mejora el estado de ánimo. Aumenta los niveles de serotonina, lo que te hace estar más activo y animado.

Mejora el estado físico. Treinta minutos de actividad sexual queman hasta 100 calorías y activan distintos músculos del cuerpo.

Reduce el dolor. La liberación de endorfinas reduce los dolores musculares, cervicales y menstruales.

Mejora el aspecto de la piel. Durante las relaciones sexuales, el organismo bombea más oxígeno, lo que aumenta el flujo de sangre y nutrientes a la piel.

Reduce el estrés. Las caricias reducen los niveles de cortisol, la hormona del estrés.

Ayuda a dormir mejor. El cansancio y una mayor producción de melatonina induce a un sueño profundo y reparador.

Para finalizar, no debes preocuparte si no cumples con la media ideal que señala la ciencia. Hay estudios para todos los gustos, y uno de ellos asegura que la felicidad de la pareja no es directamente proporcional a la cantidad de sus relaciones sexuales.