¿Cuánto cuesta hacer la cena con pozole para la noche mexicana del 15 de septiembre en 2024? ¡Aquí el presupuesto!

¿Todos estamos de acuerdo en que sería un sacrilegio no cenar pozole la noche del 15 de septiembre? Vaya, siempre puede ir acompañado de tostadas u otros exquisitos platillos mexicanos. Pero, ¿cuánto cuesta hacer pozole? Te contamos todo sobre el presupuesto para que la cena mexicana no te agarre en curva.

¿No sabes cómo cocinar un pozole verde? ¡Aquí te enseñamos! [VIDEO] Nuestro querido chef Rahmar nos enseña a preparar una receta que seguramente te encanta, pero no sabes cómo hacerla. Aprende a cocinar pozole verde.

¿Qué no debe faltar en una noche mexicana?

Si cenar pozole no es tu primera opción, se vale cambiarle. Aunque debemos tener en cuenta que lo que no debe faltar en una noche mexicana son unas buenas tostadas (las típicas de pata o tinga) o unos pambazos perfectamente bañados en salsa de chile guajillo. ¿Más opciones? Unos sopes no vienen mal y si ya nos ponemos muy exquisitos, unos chiles en nogada quedaría de lujo (aunque este platillo aumentará el presupuesto). ¡Ojo! Las bebidas son fundamentales: las aguas frescas de horchata y jamaica no pueden quedar de lado.

Te puede interesar: ¿Los Niños Héroes existieron? Estos son los mitos y realidades de la historia de la Batalla de Chapultepec del 13 de septiembre

¿Cuánto cuesta hacer la cena para la noche mexicana del 15 de septiembre?

Cenar pozole la noche del 15 de septiembre suele ser una gran opción por rendidor y su exquisito sabor. Por supuesto que el costo del pozole va en función a los ingredientes y de la cantidad de invitados. Si pensamos hacer un pozole (para 15 personas) muy tradicional, al menos para el centro del país, debe llevar:

Maíz pozolero (2 kilos) - 90 pesos

Carne de cerdo (2 kilos) - 200 pesos

Cebolla y ajo - 40 pesos

Chiles secos - 10 pesos

Rábanos, lechuga y orégano - 80 pesos

En resumidas cuentas, si queremos hacer pozole para 15 personas, tendríamos que invertir 420 pesos. Cabe mencionar que si queremos incluir tostadas (con queso y crema), tendríamos que sumar 240 pesos. ¡Que no falten los limones! Ahí sumaríamos otros 100 pesos. Es decir, la cena completa de pozole con tostadas, para 15 personas, quedaría en 760 pesos; poco más de 50 pesos por persona.

Te puede interesar: Este es el menú que habrá en el Torito el próximo 15 de septiembre

A este presupuesto tendríamos que sumarle las aguas frescas, los refrescos y las bebidas que prefieran tus invitados. Nuestra mejor recomendación es que te diviertas y cenes rico sin comprometer tu economía. ¡Felices Fiestas Patrias!