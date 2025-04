¿Cuánto dinero debe Luis Enrique Guzmán, hijo de Silva Pinal, por el que podría ser embargado?

En las últimas horas ha trascendido que uno de los integrantes de la dinastía Pinal estaría en serios apuros económicos. Se trata de Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal que estaría en medio de un conflicto financiero sumamente importante, pues todo haría indicar que, si no paga a tiempo lo que debe, podría ser embargado. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal y del cantante Enrique Guzmán, estaría en el ojo del huracán luego de que se diera a conocer que podría ser embargado tras ser acusado de despido injustificado, por lo que tendría que pagar una suma que se eleva a casi medio millón de pesos. De no hacerlo, existe la posibilidad de que este sea embargado, generando así una reacción entre sus seguidores.

¿Cuánto dinero debe Luis Enrique Guzmán?

De acuerdo con información recolectada por El Heraldo de México, un exempleado de Luis Enrique Guzmán habría iniciado un proceso en su contra por haber sufrido despido injustificado sin liquidación. Se trataría de un chef que colaboró en su pizzería durante un lapso de siete meses pero que, según sus palabras, habría sido despedido sin haberle revelado la razón de lo anterior.

Ante este hecho, se sabe que el chef habría demandado a Luis Enrique Guzmán por una cantidad de 400 mil pesos. Se sabe que las autoridades habrían determinado que el actor tenía que pagar dicho dinero; sin embargo, hasta el momento no lo ha hecho, por lo que si el proceso legal se mantiene, este podría hacerse acreedor a un embargo que equipare el dinero que aún debe.

¿Se puede embargar la casa de Silvia Pinal?

En este contexto trascendió la posibilidad de que la casa que podría ser embargada sería la de El Pedregal, misma que le pertenece a Silvia Pinal. No obstante, fue su asistente, Efigenia Ramos, quien rechazó por completo esta teoría al asegurar que la propiedad no está a nombre de él, por lo que esta no correría ningún tipo de riesgo.