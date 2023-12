Silvia Pinal salvó “Viridiana”, la película de Luis Buñuel

Silvia Pinal es una de las figuras más importantes del cine de oro nacional, apareció en la gran pantalla junto a actores y actrices de renombre como Pedro Infante, Tin Tan, Prudencia Griffel, Ramón Valdés y un sinfín de nombres que lograron el estrellato durante los años de producción más grandes de cine nacional. Pero a parte de todos sus logros profesionales y personales, Silvia Pinal tuvo la oportunidad de ser la única actriz en protagonizar 3 películas del aclamado director Luis Buñuel, siendo la primera de ellas “Viridiana”.

Zafarrancho en la presentación de los Premios Bravo. ¿Qué sucedió?

¿Por qué prohibieron Viridiana?

“Viridiana” fue una película que se estrenó en 1961 y que para realizar su grabación Luis Buñuel pasó por momentos muy complicados ya que el director decidió filmarla en España, país que se encontraba en la dictadura de Francisco Franco.

El cine hecho por Luis Buñuel siempre se caracterizó por tener un ojo muy crítico, lleno de un humor que no todos podían comprender y que, muchas veces, provocaba incomodidad, lo cual sucedió con “Viridiana”, pues la película contaba la vida de Viridiana -Silvia Pinal-, una novicia que viaja para visitar a su tío Jaime -Francisbo Rabal-, quien durante la convivencia con su sobrina se da cuenta que ella tiene un parecido sin igual con su difunta esposa, por lo que planea ultrajarla.

Pero cuanto Jaime está a punto de cometer tan terrible acto, se arrepiente; pocos días después Viridiana tiene que irse, pero su tío no quiere que lo deje, por lo que le dice que una noche la durmió y abusó de ella, por lo que no podría regresar al convento, Viridiana no le cree y se va, pero Jaime no soporta su partida por lo que se quita la vida.

Este tema tan controversial no fue la gota que derramó el vaso, pues un artículo publicado en ese entonces en L’Osservatore Romano, el periódico de la Ciudad del Vaticano, consideraba “Viridiana” como blasfema y anticristiana, por la escena en donde Viridiana regresa a la mansión de su tío para dedicarse a la caridad y junto a personas sin hogar recrean la famosa pintura de La Última Cena, razón por la cual Francisco Franco ordenó la destrucción inmediata de todas las copias de la película de Buñuel y Silvia Pinal.

Te puede interesar: ¿Diego Rivera tuvo un amorío con Silvia Pinal?

¿Qué hizo Silvia Pinal para rescatar la película de Buñuel?

Aunque hubo mucha polémica alrededor de la cinta de Luis Buñuel, “Viridiana” tuvo la oportunidad de presentarse en el festival de cine de Cannes, de donde una joven Silvia Pinal sabía que necesitaba rescatar la película para que ésta no fuera borrada de la faz de la Tierra, por lo que con eso en mente decidió coserse los negativos en la parte interior de su abrigo, forma en la cual pudo volar hasta México con la única copia del original de la película. Fue Michelle Salas quien tuvo la oportunidad de contar esa historia a través de Instagram:

La película que le dio una Palma de Oro a Silvia Pinal

“Viridiana” fue la cinta que le otorgó a Silvia Pinal el galardón de La Palma de Oro en Cannes, de donde sale una divertida anécdota que tiempo después contaría Silvia Pasquel, pues su madre no tuvo la oportunidad de recibir el premio porque tuvo que salir del recinto unos minutos y, cuando quiso volver a entrar, los guardias no le permitieron pasar.