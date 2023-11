El camino hacia la pérdida de peso efectiva no es sencillo, requiere de un equilibrio entre el consumo y gasto calórico junto a mantener una dieta equilibrada. Incluso, aquellos que buscan ganar músculo no la tienen fácil, pues necesitan levantamiento de pesas combinado con la ingesta correcta de proteínas y fortalecer el cuerpo. Por lo tanto, no es posible tener una respuesta precisa de cuánto tiempo debes hacer ejercicio para quemar grasa porque cada cuerpo es único.

Por otro lado, existen fajas y productos que promueven la producción del sudor y prometen reducir tallas, pero su utilización puede ser contraproducente en algunos casos. De este modo, cabe señalar la diferencia entre perder peso por deshidratación, desnutrición o pérdida de grasa.

Cuidado con las dietas que pueden generar el rebote.

Entonces, aparte de una dieta balanceada según tus necesidades y para no sufrir la descompensación de algún nutriente, puedes hacer ejercicio para quemar grasa considerando algunos factores como la zona quema grasa y calcular la frecuencia cardíaca máxima, entre otros.

¿Qué considerar al hacer ejercicio para quemar grasa?

Entrenamiento efectivo: Consiste en realizar actividades aeróbicas como correr, nadar o andar en bicicleta combinado con levantar pesas. Se convierten en un ejercicio para quemar grasa de manera efectiva porque aumenta la frecuencia cardíaca, estimula el metabolismo y desarrolla la masa muscular.

Zona quema grasa: Por otro lado, al momento de hacer ejercicio para quemar grasa puedes tomar en cuenta la "zona quema grasa", es decir, un rasgo específico de la frecuencia cardíaca donde se maximiza el uso de la grasa durante el ejercicio. Mantenerlo durante el entrenamiento permite la oxidación de las grasas para tener energía.

Calcular frecuencia cardíaca máxima: Según portales especializados, el cálculo de tu frecuencia cardíaca máxima (FMC) es un factor a considerar en un entrenamiento para quemar grasa. La fórmula más utilizada es la de 220 menos tu edad.

Aumentar la masa muscular: Otra cosa a tener en cuenta en un ejercicio para quemar grasa es el incremento de la masa muscular. Para lograrlo, puedes hacer entrenamiento de fuerza con pesas y así promover la estimulación de la síntesis de proteínas.

Apoyo de profesionales: Finalmente, siempre es mejor hacer ejercicio para quemar grasa con ayuda de profesionales de la nutrición y de entrenamiento. Con su ayuda, podrás alcanzar tus metas de una manera más segura y efectiva.

