Básicamente, la función de un repetidor Wi-Fi es potenciar la señal de internet y distribuirla en espacios de la casa en los que antes no llegaba. En la actualidad, hay varios tipos de repetidores y con características distintas. Pero, ¿habías pensado en cuántos aparatos puedes conectar a un repetidor Wi-Fi?

Según portales informativos especializados en tecnología, la respuesta a cuántos aparatos puedes conectar a un repetidor Wi-Fi es poco más de 60 en teoría. No obstante, llegar a esa cantidad es casi imposible y puede representar problemas con tu conexión de internet más adelante.

La verdad es que para saber la respuesta a cuántos aparatos puedes conectar a un repetidor Wi-Fi depende de sus características. En este sentido, existen modelos que señalan que puedes conectar más de 20 o incluso aparatos cuando hay otros que admiten menos.

A pesar de lo que pueden comunicar estos aparatos luego de comprar uno para mejorar tu señal de internet en casa, lo que no te dicen es que puedes llegar a tener problemas si conectas 5 o 6 aparatos a tu repetidor Wi-Fi. Aunque, si adquieres uno de más calidad, tal vez admita la conexión de 10 o 15 pero no ello no significa que después no existan repercusiones a nivel técnico como lo son cortes y pérdida de velocidad del internet.

¿Qué características tiene un repetidor Wi-Fi de calidad?

Para no tener problemas con tu conexión a internet más adelante, no basta con saber cuántos aparatos puedes conectar a un repetidor Wi-Fi, sino las características de un ejemplar de calidad. Según los especialistas, tienes que asegurarte que ofrezcan garantías.

Por otro lado, la banda de tu Wi-Fi es un punto clave durante la utilización de un repetidor. Por ejemplo, la banda de 2,4 GHz muestra más interferencias que la de los 5 GHz que es menos sensible.

