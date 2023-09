¿Cuántos días faltan para presenciar el eclipse anular de Sol en México?

El firmamento nos ofrece un espectáculo que, a lo largo de la historia de la humanidad, ha capturado la imaginación y la admiración de las personas en todo el mundo: los eclipses solares. Estos eventos cósmicos únicos nos brindan la oportunidad de presenciar la majestuosidad del universo y nos recuerdan nuestra posición en el vasto cosmos. Sin embargo, nos enfocaremos en el próximo eclipse anular de Sol que ocurrirá en los próximos días.

¿Qué es un eclipse anular de Sol?

El eclipse anular de Sol es un fenómeno astronómico excepcional que se produce cuando la Luna se encuentra en su punto más lejano de la Tierra, lo que da como resultado que su tamaño aparente sea ligeramente más pequeño que el disco solar. Esto crea un “anillo de fuego” alrededor del contorno oscuro de la Luna, lo que lo hace visualmente impactante.

¿Cuándo es el eclipse anular de Sol?

Para los amantes de la astronomía y aquellos que disfrutan de contemplar el cosmos, el 14 de octubre de 2023 será un día marcado en sus calendarios. En esta fecha, se espera un emocionante eclipse anular de Sol, y la buena noticia es que aquellos que se encuentren en países americanos tendrán la oportunidad de ser testigos de este fenómeno celestial.

¿A qué hora será el eclipse anular de Sol?

La fase más emocionante del eclipse anular de Sol tendrá lugar durante la mañana de dicha fecha. Desde aproximadamente las 9:00 hasta las 12:30 horas (Tiempo del Centro de México), el Sol se convertirá en un espectáculo cautivador mientras la Luna pasará de frente. Durante este período, algunas áreas de México experimentarán la oscuridad total durante unos breves momentos, lo que agregará un toque de misterio a este fenómeno natural.

¿Dónde se podrá presenciar el eclipse completo?

Es importante señalar que no todos los estados de México tendrán la oportunidad de presenciar el eclipse anular de Sol en su totalidad. Solo aquellos que se encuentren en Quintana Roo, Campeche y Yucatán podrán disfrutar de la fase completa del eclipse. Sin embargo, esto no debe disuadir a los entusiastas de la astronomía de otros estados, ya que incluso en lugares donde no se experimente la fase total, aún podrán observar un eclipse parcial impresionante.

