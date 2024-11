SEP: ¿Cuántos días faltan para el próximo puente de noviembre 2024?

Ya casi termina el año y, con él, llegan los últimos puentes para descansar y recargar energías. Después de un largo año escolar, los estudiantes y sus familias esperan con ansias esos días libres. Pero, ¿cuándo serán los próximos puentes de noviembre 2024? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) .

Cabe destacar que, aunque noviembre inició con un fin de semana largo por el Día de Muertos, no todos los estudiantes tuvieron la oportunidad de descansar. Esto se debe a que, aunque el 2 del mes en cuestión fue festivo, no es considerado un día de descanso obligatorio para todos los niveles educativos. Pero no te preocupes, aún quedan algunos puentes por disfrutar.

¿Cuántos días faltan para el próximo puente de noviembre 2024, según la SEP?

En este sentido, de acuerdo con el calendario escolar de la SEP, correspondiente al ciclo 2024-2025, el primer puente de noviembre será el lunes 18. Este día se conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana, una fecha muy importante en la historia de nuestro país. Así que prepara tus maletas y alista tus planes para disfrutar de este merecido descanso.

Bajo este mismo contexto, es común que nos preguntemos por qué celebramos la Revolución Mexicana un día antes de la fecha en que realmente ocurrió. La razón es muy sencilla: para que todos tengamos la oportunidad de disfrutar de un fin de semana largo y poder conmemorar este evento histórico de una manera más relajada.

¿Qué otro día de noviembre habrá puente, según la SEP?

Es importante señalar que, además del puente del 18 de noviembre, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán otro día de descanso el viernes 29. Ese día, los maestros se reunirán para llevar a cabo el Consejo Técnico Escolar, por lo que los alumnos no tendrán clases.