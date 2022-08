Regreso a clases: Estos son los cubrebocas que no serán aceptados por la SEP.

A tan solo unos cuantos días de que la vida escolar regrese a las aulas en el nivel básico, muchos se han cuestionado cuáles serán las medidas sanitarias para los alumnos que va a pedir al Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar 2022-2023.

Sergio nos explicó, con peras y manzanas, la planificación familiar.

Te puede interesar: Regreso a clases: ¿Cuáles son las medidas para el ciclo escolar 2022-23?

Como se ha mencionado antes, una de las medidas obligatorias para todos los alumnos va a ser el uso de cubrebocas en espacios cerrados y en lugares donde haya acumulación de personas, como son los salones de clases.

Los requisitos para poder regresar a las aulas de forma segura.

De acuerdo con el comunicado que ofrecieron las Acciones preventivas y de protección sobre el COVID-19 y otras enfermedades respiratorias en los planteles escolares del Sistema Educativo Nacional, se detalló que esta medida no será aplicable para las y los niños menores de 6 años y personas con discapacidad que no lo usen por su propia seguridad.

Por otra parte, el uso del cubrebocas podrá ser suspendido, siempre que las actividades se estén realizando en lugares al aire libre y con la llamada sana distancia entre los alumnos y personal docente.

Los cubrebocas permitidos por la SEP para el regreso a clases.

También, informaron cuáles serán los cubrebocas que se podrán utilizar y cuáles quedan prohibidos; por lo que se determinó que las mascarillas con válvulas de respiración o ventilación no están permitidos, ya que el orificio presente en el material podría dar facilidad a filtraciones de gotas de saliva.

Además, se detalló que no se pueden utilizar mascarillas N95, ya que su uso es prioritario para el personal de salud, en lo que respecta al uso de caretas, protectores faciales no van a ser requeridos, ya que no son eficientes.

Otro de los puntos importantes que destacó la SEP, fue que el uso de tapetes sanitizantes, túneles sanitizantes o rociar al personal con sustancias supuestamente sanitizantes no es una medida recomendable en las escuelas.

Sin embargo, se deben seguir las siguientes medidas para iniciar este ciclo escolar:

También te puede interesar: ¿Por qué quieren quitar los consultorios médicos de las farmacias?

* Comités participativos de Salud Escolar: Deberán conformarse por madres, padres o tutores y personal docente para apoyar en la implementación de las indicaciones de las autoridades sanitarias, protocolos de higiene y limpieza de la escuela.

* Manos limpias.

* Vacunación del personal educativo.

* Vacunación de los niños de 5 años y más.

* Mantener los espacios ventilados.