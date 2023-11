Estas son las cuentas de Gmail que Google no borrará el 1 de diciembre.

Se acerca el último mes del año 2023 y con este algunos cambios que planea implementar Alphabet, la compañía detrás de Google y sus diferentes herramientas. De acuerdo con ellos, gastan demasiado en mantener cuentas inactivas; por lo que, con sus nuevas políticas pretenden eliminarlas. Aunque no todas las cuentas, siempre y cuando cumplan unos requisitos. Descubre las cuentas de Gmail que Google no borrará el 1 de diciembre.

Si tienes una cuenta de Gmail inactiva, recuerda que con su eliminación, no solo pierdes el contenido multimedia y los mensajes, sino la información en Google Drive, Photos y Meet, pues estas herramientas se encuentran vinculadas al correo electrónico. La buena noticia es que hay cuentas de Gmail que Google no borrará el 1 de diciembre.

¿Qué hacer para que Google no borre tu cuenta de Gmail el 1 de diciembre?

De acuerdo con otros portales informativos, las cuentas de Gmail que Google no borrará el 1 de diciembre son aquellas que la empresa ha incluido entre las pendientes por borrar. En este sentido, estas últimas semanas de noviembre tienes el tiempo suficiente para iniciar sesión porque es prácticamente el único requisito que solicitan.

En otras palabras, las cuentas de Gmail que Google eliminará son las que están inactivas desde hace dos o más años. Por lo que, si entras a tu correo recientemente, no tendrías por qué perderlo ni tus datos y contenido multimedia.

Finalmente, para que tu correo figure entre las cuentas de Gmail que Google no borrará el 1 de diciembre, no olvides ingresar antes de la fecha porque de lo contrario, quedará disponible para alguien más. No obstante, si tu cuenta pertenece a tu casa de estudios o la empresa que laboras, no te preocupes, este cambio en las políticas de Alphabet solo es para las cuentas personales.

