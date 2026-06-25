En el mundo del deporte hay un entrenamiento que lleva por nombre HIIT, una serie de ejercicios que alterna periodos cortos de esfuerzo extremo o anaeróbico con pequeños intervalos de descanso. Es por ello que esta rutina de fuerza de tan solo 15 minutos puede activar el metabolismo después de los 30 y, lo mejor de todo, es que lo puedes realizar en casa. Conoce las 2 actividades físicas indispensables para levantar los glúteos tras cumplir 3 décadas.

En el portal de Sportlife hay un entrenamiento eficaz que ha sido diseñado para adaptarse a los niveles de condición física de cada persona, por lo que cuenta tanto con la versión para principiantes como con la de avanzados. Recuerda que para obtener buenos resultados debes tener un buen descanso y comer estos 5 alimentos que te ayudarán a obtener un abdomen plano, según los expertos.

La rutina de fuerza de 15 minutos en casa para activar el metabolismo después de los 30|IA

Paso a paso, el entrenamiento de 15 minutos

Antes de comenzar con el entrenamiento, se debe realizar un calentamiento mínimo de 3 minutos para preparar y calentar los músculos y articulaciones, a fin de prevenir una lesión mientras se realiza el circuito de ejercicios.

El primer bloque consiste en realizar 10 minutos de entrenamiento en formato Tabata, que consiste en un circuito de 10 ejercicios, en el que se trabaja por 20 segundos y se descansa durante 10. Entre estas actividades están:



Burpees Jumping Jacks Escaladores Sentadillas Zancadas alternas con salto Rodillas altas Flexiones Plancha con toques Abdominales tipo bicicleta Saltos a la comba.

Cabe mencionar que este entrenamiento consiste en dar 2 vueltas completas y en cada una se contempla un descanso de 30 segundos de recuperación. Estos ejercicios de alta intensidad en tan corto tiempo favorecen al trabajo cardiovascular, ideal para los que tienen poco tiempo y buscan una sesión corta, pero efectiva.

Un ejercicio para terminar y que solo te llevará un minuto es la plancha, clave para mejorar la estabilidad y activar los músculos del abdomen.