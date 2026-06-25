Las suculentas son una de las plantas que se encuentran en la mayoría de los hogares mexicanos, al ser una especie decorativa por su gran belleza y bajos cuidados, por lo que es ideal para las personas que se quieren adentrar a este mundo. No obstante, hay una hora exacta en la que las puedes regar para que crezcan más rápido. Conoce dónde colocar el palo de Brasil para que no se pongan amarillas sus hojas.

De acuerdo con un artículo del portal Variegada, la mayoría de estas plantas tienen un metabolismo llamado CAM, lo que significa que abren sus estomas, poros ubicados en las hojas y tallos. Por medio de los estomas es que la planta transpira agua y absorbe el dióxido de carbono. Este es el lugar de la casa donde debes colocar el ficus para que estalle de hojas verdes y resistentes.

La mejor hora para regar las suculentas

La mejor hora para regar las suculentas es durante la noche, ya que es cuando los estomas se abren y la planta absorbe mejor el agua y los nutrientes. Es importante que la especie esté hidratada durante la noche, para que pueda realizar la fotosíntesis y producir los azúcares que necesita para crecer y vivir.

Cuál es la mejor hora para regar las suculentas y que no se te ahoguen en tu casa|Pinterest

En estas especies el exceso de agua no es perjudicial, ya que por la mañana se transpirará con los primeros rayos del sol o el calor. Cabe mencionar que dejar la tierra mojada durante la noche no causará hongos, como se refiere en muchas ocasiones.

Cabe mencionar que, si las plantas se encuentran secas, no debes esperar hasta la noche para regarlas, ya que es vital que lo hagas a cualquier hora cuando esto sucede. No obstante, debes hacerlo moderadamente; es decir, solo humedecer la capa superficial de la tierra. Por último, recuerda que la humedad alta es la principal enemiga de las suculentas.