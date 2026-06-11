Si tu propósito de este 2026 es tener el abdomen plano y mejorar la salud, debes iniciar a hacerlo con una buena alimentación, pues ese es el secreto para obtener el cuerpo que se desea. Es por ello que traemos para ti estos 5 alimentos que te ayudarán a llegar a tu objetivo, según expertos. Estas son las 3 comidas que rejuvenecen la piel: la hacen ver más suave y tersa.

Antes de pasar a los alimentos que te ayudarán a llegar al objetivo, se debe saber que para tener el abdomen plano no basta con comer bien, pues también se requiere hacer ejercicio y dormir bien, por lo menos 7 horas. Asimismo, consumir por lo menos 2 litros de agua al día. Conoce por qué Cristian Castro reprogramó sus conciertos en la CDMX y cuáles serán las nuevas fechas.

Los 5 alimentos que te ayudarán a tener un abdomen plano, según expertos|IA

Los 5 alimentos que te ayudarán a tener el abdomen plano

1. Huevo: Para que el vientre plano aparezca, se requiere de una pérdida de grasa considerable. Para ello, hay que priorizar la proteína y dejar de un lado los carbohidratos. El huevo duro contiene poco más de 70 calorías.

2. Frutos secos: Las almendras son un buen snack para cuando el hambre llega. No obstante, se debe tomar en cuenta que se debe consumir en cantidades pequeñas, para evitar exceder las calorías al día.

3. Pescado o salmón: Estas carnes blancas contienen un alto nivel proteico, lo que beneficia al cuerpo a quemar calorías. Cabe destacar que el pescado contiene omega-3, lo que ayuda a reducir la acumulación de grasa en la zona abdominal.

4. Avena: Contiene una gran cantidad de fibra, pero sobre todo sacia a las personas que lo consumen y así evita que se den atracones de comida. Es un alimento que le ayuda al ser humano a perder grasa.

5. Yogur griego: Este lácteo contiene calcio, vitamina D y aminoácidos que, en conjunto, ayudan a que las personas quemen la grasa. Hay que resaltar que se recomienda consumir el que no contiene azúcar.