El palo de Brasil es una de las plantas de interior más populares debido a su resistencia y fácil mantenimiento. Sin embargo, sus hojas se pueden poner amarillas debido a una posible ubicación inadecuada o errores de cultivo. Es por ello que traemos para ti la zona exacta donde debes ponerla en el interior de la casa. Conoce en qué pueblos de Quintana Roo puedes hacer triatlón y además vacacionar en aguas cristalinas.

Algo que hay que mencionar es que esta especie es oriunda de regiones tropicales de África, donde crece bajo la sombra de árboles de gran altura. Por lo anterior, requiere de ciertas especificaciones, como lo son luz, temperatura y humedad, para conservar el color verde intenso de sus hojas. Este es el lugar de México que tiene el mejor ambiente por el Mundial 2026 y que los turistas han amado.

Dónde colocar el palo de Brasil

El lugar ideal para colocar el palo de Brasil es en una ventana orientada al este o un espacio iluminado protegido por una cortina ligera, ya que la exposición prolongada al sol directo puede provocar quemaduras en las hojas. Mientras que en un ambiente con poca iluminación reduce el crecimiento y favorece la pérdida gradual del color característico de la especie.

Dónde colocar el palo de Brasil para que no se pongan amarillas sus hojas|Pinterest

Otro de los consejos es mantener la maceta lejos de corrientes de aire, puertas que permanezcan abiertas durante mucho tiempo, equipos de aire acondicionado y calefactores. Lo anterior, ya que los cambios bruscos aumentan la probabilidad de que las hojas amarilleen o se sequen en las puntas.

Los datos curiosos del palo de Brasil

Su nombre no tiene nada que ver con su lugar de origen, pues, pese a que muchos pensarían que es de Brasil, es oriunda de las regiones tropicales de África, como lo son Angola, Mozambique, Tanzania y Sudán.

Un ejemplar puede vivir entre 20 y 50 años, siempre y cuando reciba los cuidados adecuados. Además, en interiores puede llegar a alcanzar una altura de entre 1.5 y 3 metros.