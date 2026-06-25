5 tonos de uñas amarillas para tener manos iluminadas

La manicura nos da la posibilidad de poder decorar nuestras uñas de acuerdo con la temporada que estemos transitando. En esta ocasión ya llegó el verano que es sinónimo de sol y luminosidad.

¿Ana Bárbara planea retirarse de los escenarios? Esto contestó el productor Sergio Gabriel

Si hablamos de sol pues rápidamente lo asociamos al color amarillo que es el color de la temporada. Este tono se posiciona como un tono sofisticado, fresco y fácil de adaptar a distintos estilos. A continuación te dejamos los mejores diseños.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas amarillas?

Estos diseños son muy sencillos, pero eso no quita que sean elegantes y versátiles. Debes probar estos estilos para lucir radiante.

Los mejores diseños son:

Butter yellow glossy

Este es un color que se inspira en la mantequilla, pero gracias a su acabado brillante te eleva el look. Es un estilo perfecto si quieres lograr un look actual y limpio. Va muy bien como complemento de prendas de lino y algodón.

Francesa amarilla

La manicura francesa nunca pasa de moda, pero en este caso tenemos una reversión. Lo que debes hacer es cambiar la punta blanca por una en tono amarillo, así obtendrás un estilo discreto y elegante, que va bien tanto con uñas largas como cortas

Amarillo limón perlado

El limón es energía y frescura por lo que en tus uñas lucirá hermoso. Agrega el efecto perlado para un toque innovador, generando un efecto multidimensional que realza el bronceado natural de la piel.

Flores

Por último, tenemos las flores que no pueden faltar en tus uñas durante esta temporada. Debes usar diseños de flores con tono amarillo, como las margaritas, sobre una base nude, le da un toque romántico y fresco a tus manos.

Estas son increíbles ideas para llevar a cabo en casa por lo que quedará a tu gusto elegir cuál es mejor.

