¿Por culpa de Grupo Firme, Natanael Cano rechazó colaborar con Maluma?

Natanael Cano, cantante mexicano de corridos tumbados, puede presumir de tener una gran carrera a su corta edad; sin embargo, también de ser un chico polémico y controvertido pues en más de una ocasión se ha visto involucrado en pleitos con artistas como Julio Preciado o Pepe Aguilar.

Junior H se subió al escenario para interpretarnos ‘Se amerita’.

¿Natanael Cano quiere ser presidente de México? Incluso el año pasado lanzó tremenda puntada que se hizo viral, ya que compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en donde se postuló ni más ni menos que para la presidencia de México.

El intérprete de temas como “AMG”, “Morritas”, “Porte exubertante”, entre muchas otras, publicó en aquel entonces el siguiente mensaje: “El más duro y el más sexy, porque yo Dios. Nata for presidente 2070”.

¿Natanael Cano le guarda rencor a Maluma?

Durante una conferencia de prensa que el cantante dio para promocionar su próximo concierto en el Auditorio Nacional, Natanael Cano habló del tema “Llorando por ti”, el cual nunca vio la luz y que contaría con la colaboración de Maluma.

Natanael Cano y Maluma tenían pactada dicha colaboración; sin embargo, jamás se dio y tal parece que el cantante de corridos tumbados le guarda cierto rencor al colombiano pues considera que no le dio la importancia suficiente y por ello lanzó primero una canción con Grupo Firme.

¿Qué dijo Natanael Cano al respecto?

“Yo pensé en el momento que grabé ese tema que yo iba a ser el primero, no sé si el primer mexicano o no, pero con el primer artista del regional con el que él iba a sacar un tema y en ese momento, en ese proceso, creo que sacó una canción con el Grupo Firme”, declaró Cano.

Luego de revelar que le hacía gran ilusión ser el primer mexicano en grabar con Maluma, éste decidió hacerlo con Grupo Firme, lo que le provocó una gran molestia. “Pues me molesté, sinceramente, me molesté y dije yo quería ser el primero que grabara con Maluma, que sacara la canción y pues no me tomó en cuenta, no me tomó la importancia y no se llevaron a cabo las cosas desgraciadamente”. Cabe mencionar que Natanael Cano se presentará el próximo 30 de mayo en el Auditorio Nacional.