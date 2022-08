Nuestra querida Cynthia Rodríguez anunció el inicio de sus vacaciones largas a finales de mayo de este año, confesando querer pasar más tiempo con sus seres queridos y descansar.

¡No es un ‘adiós’, es un ‘hasta luego’! Así se despidió Cynthia.

“Después de 17 años en esta empresa, estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado durante esta carrera. Me voy a relajar un tiempo, me voy de viaje un ratito, a disfrutar de mi relación y de mi vida para regresar recargada”, dijo nuestra presentadora en Venga la Alegría.

La coahuilense inició con el pie derecho sus vacaciones, pues viajó a diferentes lugares como Roma, París, Egipto, Turquía y más.

Cynthia no viajó sola, pues estuvo acompañada por su pareja sentimental todo el tiempo y en cada destino que quedó inmortalizado en fotografías.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera dan la mejor noticia

Luego de su paradisíaco viaje por varios destinos de Europa, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera dieron una grata sorpresa que emocionó a sus fans.





Y es que la pareja se encuentra en México tras varias semanas alejados del tequila, los tacos y la calidez de los mexicanos, dejando ver que regresaron más renovados que nunca.

Carlos Rivera fue el encargado de dar la noticia, pues publicó una fotografía visitando el santuario de las luciérnagas en su natal Tlaxcala.

“Un lugar tan mágico en Tlaxcala que no creerás que existe... gracias a toda la gente tan linda del lugar por su cariño y sus atenciones”, escribió.

El cantante viajó hasta Nanacamilpa, Tlaxcala, lugar que también fungió como inspiración para escribir el tema Te Soñé.

Abrigado con una chamarra roja, el intérprete de Recuérdame y Otras Vidas presumió un cachito de su ciudad natal a sus millones de seguidores de las redes sociales.

“Muchas bendiciones”, “Hermoso lugar” y “Disfruta mucho”, escribieron los internautas debajo de la publicación.

