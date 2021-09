Cynthia Klitbo confirma que está feliz y enamorada de Juan Vidal.

El amor tocó a la puerta de Cynthia Klitbo, quien se enamoró del actor dominico-mexicano Juan Vidal. En exclusiva para Venga la Alegría, la actriz reveló cómo inició su historia de amor.

“Juan llegó a Perú y empezamos a platicar. Somos amigos desde que él tiene 21 y yo 31; siempre hemos sido muy cercanos, y bueno, se dio esta relación”, expresó la mexicana en pleno aeropuerto.

Recordemos que, Cynthia y Juan viajaron a Perú para grabar un importante proyecto profesional, donde el amor surgió fuera de las cámaras.

“Estoy muy contenta, estoy clavada con Juan bastante porque tenemos muchos años de ser amigos y de gustarnos. Él estaba emparejado o yo estaba emparejada, pero por fin estamos juntos y creo que las cosas siempre suceden por algo”, expresó la villana de melodramas mexicanos.

Por si fuera poco, la actriz confirma que tiene muchas cosas en común con su nuevo novio, además de que planean su próximo viaje a República Dominicana.

“Juan y yo somos dos personas que tenemos mucho en común, somos dos personas cosmopolitas, nos encontramos en San Francisco, Los Ángeles, Perú, Miami. Vamos a irnos a República Dominicana; me lleva mi novio”, subrayó la artista a este programa.

Cynthia Klitbo se niega hablar de su ex Rey Grupero

Cynthia Klitbo evitó hablar de su antiguo romance con el youtuber Rey Grupero por respeto a su nueva pareja Juan Vidal.

“No voy a hablar de mi ex porque es una falta de respeto para mi pareja. Él sabe que yo lo estimo mucho y lo que tengamos que hablar lo hablaremos entre nosotros. No hablé de él en su momento, y no voy a hablar cinco meses después cuando tengo una relación con otra persona”, expresó.

Recordemos que, Cynthia y Rey Grupero terminaron su noviazgo hace algunos meses, pero el inlfuencer mexicano dio paso a una nueva relación sentimental con la modelo Isa Castro.

Ante la polémica, Cynthia Klitbo no descarta mudarse a Perú para formar una bella familia.

“A mí me parece que es un bonito lugar para vivir, lo hemos hablado Juan y yo, es un lugar más tranquilo que México. Me duele mucho mi país, yo vendría nada más a trabajar, pero no quiero vivir aquí”, concluyó la querida zacatecana.

