Cynthia Klitbo rompe el silencio tras terminar con Rey Grupero.

Cynthia Klitbo enfrenta una de las situaciones más complicadas en su vida personal tras terminar su noviazgo con el youtuber Rey Grupero.

Fue hace unas semanas, cuando la actriz de melodramas se pronunció en Instagram con un emotivo discurso, donde dio por terminado su noviazgo con el creador de contenido.

Pese a todo, Klitbo se mantiene más fuerte que nunca y enfocada en sus proyectos profesionales.

“Mi refugio es mi familia y mi trabajo, que es lo que siempre saca por mí la casta. Todas las pérdidas duelen y esta es una de ellas”, expresó la famosa actriz de televisión.

Y, aunque se rumoró que Cynthia Klitbo y Rey Grupero se dieron otra oportunidad, la artista despejó las dudas de una vez por todas.

“Son especulaciones, no es algo de lo que me gusta ahondar, porque no me parece que sea algo bonito hablar de una relación que acaba de terminar y no sabemos qué va a pasar”, dijo.

Cynthia Klitbo confirma romance con el youtuber ‘Rey Grupero’ y asegura que no permitirá que critiquen su diferencia de edades.

Cynthia Klitbo no se arrepiente de su historia de amor con Rey Grupero

Recordemos que, el noviazgo entre los artistas, desató todo tipo de críticas por la contundente diferencia de edad.

Pese a todo, la zacatecana no se arrepiente del cuento de hadas junto a Rey Grupero.

Yo creo que la edad no es importante en ningún sentido, lo que importa es a la gente que se ama

Por último, Cynthia Klitbo habló de la relación a distancia que vivió cuando se mudo a Perú por motivos de trabajo.

“Yo creo que te conoces mucho cuando hay distancia, generalmente nos enamoramos del tacto o del sexo, pero cuando estás obligado a estar a distancia, hablas mucho y te conoces más”, confesó sobre la separación con el famoso youtuber mexicano.

Por ahora, la actriz se mantiene cerca de su hija Elisa Fernanda, adolescente que también apoya a su mamá en esta dura prueba de la vida.

