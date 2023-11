Cynthia Klitbo se dijo decepcionada de los hombres

La actriz Cynthia Klitbo está decepcionada de los hombres y por ahora no quiere saber nada de nuevos romances, pues admite que no ha sabido escoger y siempre sale burlada o abusada por sus galanes.

¿Cynthia Klitbo no quiere saber nada del amor?

Durante un encuentro con los medios, entre ellos Ventaneando, Cynthia Klitbo declaró que en este momento “no estoy pasando una etapa como que con muchas ganas de volver a rehacer mi vida en ese sentido porque como que no sé escoger”.

“Siempre salgo burlada y abusada de alguna manera, entonces, yo creo que sí hay un momento donde todavía habemos mujeres que nacimos demasiado adelantadas a nuestra época y/o eres una mujer exitosa o te dedicas al señor y yo prefiero dedicarme a mi carrera que es mi mejor amante”, agregó la actriz.

¿Qué debe tener un hombre para conquistar a Cythia Klitbo?

Pero ¿qué debe tener el hombre que quiera conquistar a Cynthia Klitbo?La actriz reveló que para “empezar trabajo y amar de la misma manera que uno ama y no ver a Cynthia Klitbo sino a Cynthia la mujer y les cuesta mucho trabajo, entonces siempre piensan en qué provecho puedan sacar”.

“La verdad ya estoy muy desilusionada y si no te cuento una anécdota, llegó un ex mío a visitarme y llegó con una chava y le dije: ‘oye, ¿qué no estabas casado con una chava gringa?’. No, es que es mi amante y después la corrió y quería conmigo y esto señores no es una escupidera de nadie”, recalcó Cynthia Klitbo.

La actriz señaló que “se me han acercado muchos, muchos hombre y la verdad que yo cada día me vuelvo más elitista y si a mi hermana, a los 64 le acaban de pedir la mano pues a mí todavía me faltan un buen de años para llegar”.