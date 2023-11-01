Así fue el regreso de Daniel Bisogno a Ventaneando

Hace un par de días, diferentes medios y personas en las redes sociales, divulgaron información falsa sobre nuestro querido Daniel Bisogno, al afirmar que estaba muy delicado de salud, datos y publicaciones que fueron desmentidas por el conductor.

A verculeyes queridos. Todo tiene un límite y sobrepasado a un punto muy peligroso y no se está tomando con la conciencia de las consecuencias que podrían traer, varios medios han retomado de otros medios y dando por verdad cosas terribles con respecto a mi salud

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Luego de varios días de espera, donde nuestro conductor estuvo de descanso, Daniel Bisogno volvió al foro que ha sido su casa por años.

¿Cómo fue el regreso de Daniel Bisogno a Ventaneando?

En medio de mucha alegría por parte de sus compañeros, Daniel Bisogno volvió al foro de Ventaneando, situación que terminó con todas las especulaciones y chismes que se divulgaron sobre su salud.

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Totalmente recargado de energía, nuestro querido Daniel Bisogno está listo para ventanear a todos los famosos.

