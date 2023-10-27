Erika Zaba está en shock tras los daños de Otis en Acapulco, su departamento fue pérdida total
En exclusiva para Ventaneando, Erika Zaba se mostró consternada por los estragos que provocó el huracán ‘Otis’ en Acapulco hace unos días.
En exclusiva para Ventaneando, Erika Zaba se mostró preocupada y bastante conmovida por lo sucedido en Acapulco tras el paso del huracán 'Otis', el cual impactó fuertemente la madrugada del pasado 25 de octubre de 2023.
¿Qué dijo Erika Zaba?
“No puedo ni hablar muy bien pero sin duda traté de desconectarme estas horas para festejar a Emiliano. Hay algo que me une muchísimo a Acapulco, este amor por el puerto me lo inculcaron mis papás”, declaró la integrante de OV7.
Erika Zaba revela estar en shock tras los daños de ‘Otis’ en Acapulco
“(Acapulco) Era el lugar favorito de mis papás. Empecé a ahorrar y ahorrar y desde que tenía 20 años tuve mi primer departamento con mucho esfuerzo, con todos mis ahorros”, agregó.
¿Perdió su departamento Erika Zaba?
La cantante aseguró que compró su departamento en la playa en honor a sus padres y lo hizo con mucha ilusión, pero “ver todo destruido es muy fuerte… sin duda, las pérdidas humanas son las más importantes, doy gracias a Dios no haber estado en ese momento en Acapulco porque vivimos en un piso 26, donde quedó todo completamente destruido”.
“Es pérdida total todo el edificio, pérdida total mi departamento, no quedó nada pero lo más importante es que estamos sanos y salvos y estamos aquí. El ver la cara de Emiliano hoy en su fiesta hizo que se me olvidaran todos los problemas, él está feliz bailando, disfrutando, festejando la vida que eso es lo más importante que todos tenemos, nuestra salud, la vida, lo material va y viene, trabajaremos más para tenerlo de nuevo”, recalcó entre lágrimas.
¿Cómo ayudará Erika Zaba a los afectados del huracán Otis?
“Yo perdí una casa de descanso pero hay gente que perdió su casa donde vive y entonces, hay que ser empáticos y solidarios con toda la gente que no tiene hoy nada. Me quiero juntar con amigos y hacer un centro de acopio pequeño para la gente más vulnerable. Se necesita muchísima ayuda y ver cómo voy para allá a entregarlo. Una vez más nos tenemos que unir para ayudar a la gente que tanto nos necesita”, finalizó la integrante de OV7.