Cynthia Klitbo no se deja y le manda un fuerte mensaje a Laura Zapata

Las cosas siguen subiendo de nivel entre Cynthia Klitbo y Laura Zapata, pues las dos han lanzado fuertes declaraciones en contra de la otra, por lo que todo parece indicar que este problema va a durar mucho tiempo.

Sin querer queriendo, Cynthia Klitbo le manda más indirectas a Laura Zapata, a pesar de que dice ya no querer hablar de la villana de las telenovelas para dejar el problema en el pasado.

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Al sapo no le vamos a dar hoy luciérnagas, olvídalo, no preguntas de los sapos, ya le recomendamos una tienda de fotos navideñas para que se las pueda poner, se enchufe y tenga luz propia, entonces, quitemos al sapo de la entrevista, no sé de quién me hablas, o la musa, del amigo de Carlos Darwin, que salió a la Patagonia, vio una urraca y la pintó

¿Quién comenzó la pelea entre las actrices?

Cynthia se lava las manos y afirma que la que empezó el pleito fue Laura Zapata.

A ver, quién sacó primera la ofensa y no fue una ofensa facilita para ser madre y además, ese petate cuándo a brincado mis pulgas o al revés, pues no, a mí me importa mucho mi carrera, me importa mucho lo que hago. Gracias a Dios soy una actriz muy preparada, pero eso no quiere decir que sea idio… y siga permitiendo que alguien me ofenda y para el que sigue, ya saben de a cómo le tocan las tortas

¿De qué acusa a Laura Zapata?

Y, por si fuera poco acusa a Laura de lo siguiente:

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