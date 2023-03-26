  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo ventaneandoprueba
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Carlos Rivera habló por primera vez de su boda con Cynthia Rodríguez.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se casaron el año pasado en Europa, ¡y por primera vez el cantante habló de su boda! Te contamos todos los detalles.

Por: Ana Patricia Pérez

Carlos rivera fuego bosque.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (2).jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (4).jpg
Carlos Otoño.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (6).jpg
Carlos gym.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (5).jpg
Carlos rivera fuego europa.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (3).jpg
Carlos fit.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (7).jpg
Carlos rivera fuego lentes.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (10).jpg
Carlos rivera fuego lago.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (8).jpg
Carlos rivera fuego rio.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (9).jpg
Carlos rivera fuego sin playera.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (14).jpg
Carlos rivera fuego saludos.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (11).jpg
Carlos rivera fuego.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (12).jpg
Carlos selfie con lentes.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido.jpg
Carlos selfie en el espejo.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (13).jpg
Carlos vacaciones.jpg
Carlos selfie en la playa.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (15).jpg
/
Carlos rivera fuego bosque.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (2).jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (4).jpg
Carlos Otoño.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (6).jpg
Carlos gym.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (5).jpg
Carlos rivera fuego europa.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (3).jpg
Carlos fit.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (7).jpg
Carlos rivera fuego lentes.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (10).jpg
Carlos rivera fuego lago.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (8).jpg
Carlos rivera fuego rio.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (9).jpg
Carlos rivera fuego sin playera.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (14).jpg
Carlos rivera fuego saludos.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (11).jpg
Carlos rivera fuego.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (12).jpg
Carlos selfie con lentes.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido.jpg
Carlos selfie en el espejo.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (13).jpg
Carlos vacaciones.jpg
Carlos selfie en la playa.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (15).jpg
Carlos rivera fuego bosque.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (2).jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (4).jpg
Carlos Otoño.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (6).jpg
Carlos gym.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (5).jpg
Carlos rivera fuego europa.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (3).jpg
Carlos fit.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (7).jpg
Carlos rivera fuego lentes.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (10).jpg
Carlos rivera fuego lago.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (8).jpg
Carlos rivera fuego rio.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (9).jpg
Carlos rivera fuego sin playera.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (14).jpg
Carlos rivera fuego saludos.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (11).jpg
Carlos rivera fuego.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (12).jpg
Carlos selfie con lentes.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido.jpg
Carlos selfie en el espejo.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (13).jpg
Carlos vacaciones.jpg
Carlos selfie en la playa.jpg
Cynthia Rodríguez Vestido (15).jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado