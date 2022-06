Así reapareció Cynthia Rodríguez junto a Carlos Rivera tras salida de VLA.

Nuestras querida Cynthia Rodríguez inició sus vacaciones largas el pasado 30 de mayo de 2022, por lo que tuvo que despedirse del foro de Venga la Alegría por un tiempo.

¡No es un ‘adiós’, es un ‘hasta luego’! Así se despidió Cynthia.

“Después de 17 años en esta empresa, estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado durante esta carrera. Me voy a relajar un tiempo, me voy de viaje un ratito, a disfrutar de mi relación y de mi vida para regresar recargada”, dijo nuestra presentadora en el foro de este programa.

La bellísima coahuilense quiere disfrutar su relación sentimental, descansar, pasar tiempo con sus seres queridos y después “regresar recargada” a su casa VLA.

Nuestra presentadora pidió no hacer caso de las especulaciones, así como dimes y diretes en otras publicaciones.

“Lo que vean en mis redes sociales y lo que vean en TV Azteca esa es la verdad. Les estaremos contando todo lo que pasa con mi carrera desde hace 17 años”, declaró la mexicana, prometiendo videollamadas a nuestro foro para mantenernos al tanto de su vida.

Te puede interesar: ¿Por qué Cynthia Rodríguez se va de Venga La Alegría?

Cynthia Rivera reaparece junto a Carlos Rivera

Nuestra querida Cynthia Rodríguez visitó al Papa Francisco al lado de su pareja Carlos Rivera como parte de sus vacaciones. Con un abrigo blanco, joyería discreta y maquillaje de impacto, la coahuilense dio una cátedra de estilo por las calles de Europa.

Por su parte, Carlos Rivera se mostró sonriente con su visita a El Vaticano, pues no dejó su semblante alegre ni para saludar de la mano al Papa Francisco.

Nuestros conductores de Venga la Alegría reaccionaron a las vacaciones de Cyn y Carlos con emojis de corazones y caritas enamoradas.

“Ay mis tórtolos hermosos, los queremos mucho y se merecen todo”, escribió Laura G debajo de las postales dentro de la cuenta oficial de Venga la Alegría.

También te puede interesar: Cynthia Rodríguez impacta con tremenda FOTO y así reaccionó Carlos Rivera.