Las mejores FOTOS de las vacaciones de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera.

Nuestra querida Cynthia Rodríguez inició sus vacaciones largas a finales de mayo de este año, despidiéndose con un emotivo mensaje dirigido a sus compañeros de Venga la Alegría y a todos los televidentes.

¡No es un ‘adiós’, es un ‘hasta luego’! Así se despidió Cynthia.

“Después de 17 años en esta empresa, estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado durante esta carrera. Me voy a relajar un tiempo, me voy de viaje un ratito, a disfrutar de mi relación y de mi vida para regresar recargada”, dijo nuestra presentadora en el foro de VLA.

La coahuilense ha disfrutado sus vacaciones en compañía de Carlos Rivera, quien también se ha dejado ver radiante por las calles de Europa.

A través de su cuenta de Instagram, la pareja ha mantenido actualizados a sus fanáticos con los últimos detalles de su viaje.

Cómo olvidar las recientes fotos de Cynthia y Carlos saludando al Papa Francisco, imágenes que dieron vuelta por todas las redes sociales.

¿A dónde viajó Cynthia Rodríguez? Cynthia Rodríguez viajó a Roma, Italia, y lo ha presumido en sus redes con maravillosas fotografías.



"La mejor vista de Roma sin duda desde el Castillo de Sant’Angelo

¡Gracias por acompañarme!", escribió.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera comparten fotos de sus vacaciones

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera eligieron Roma, Italia como el destino para relajarse y disfrutar de la cultura de aquel país.

En sus respectivas cuentas de Instagram, la pareja ha compartido algunos guiños de sus días por tierras europeas.

“Y dejamos que el viento pudiera abrazar nuestros brazos abiertos…", escribió el cantante mexicano debajo de una foto posando desde el Coliseo Romano.

Los elegantes looks no han faltado durante estas vacaciones llenas de glamour, así lo ha dejado ver el intérprete de Otras Vidas con trajes negros y prendas clásicas.

Por su parte, Cynthia Rodríguez no deja de agradecer a la vida por su parada en la ciudad Pisa, Italia.

"¡El viaje de mi vida! Moría por conocer Pisa y tomarme foto con la torre. En nuestra experiencia puedes recorrer Pisa en un día, comer rico y dormir en Florencia que queda a una hora por carretera. Muchas risas, mucha pasta y mucha pizza”, expresó en sus redes.

