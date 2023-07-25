Cynthia Rodríguez contó la historia de su relación y de su embarazo

Hace unos días, Cynthia Rodríguez concedió una entrevista en exclusiva a nuestra querida Pati Chapoy, donde habló sobre su relación con Carlos Rivera y su embarazo.

Gracias, gracias, creo que he recibido tanto amor, tantas palabras bonitas que ya hasta me la creí, Leoncito me hace sentirme más bonita. Ha sido un camino maravilloso y justo, desde que empezamos a salir que ya son casi 9 años. Muy guardadito, ¿verdad?, ya ves como somos, somos muy reservados de muchas cosas y nuestro inicio, también fue muy reservado. Mira, eso como tomar la decisión y decir ‘Nos vamos a vivir juntos’, todo pasa por algo, hay cosas buenas que dejó la pandemia y cosas, por supuesto, que fueron terribles, pérdidas terribles

Te puede interesar: Ingrid Coronado sugiere respetar de decisiones de Fernando del Solar

Pero, para nosotros en pandemia, tú imagínate que nosotros estábamos en Mérida, para un concierto de Carlos que al final ya no se hizo y era su cumpleaños, el 15 de marzo del año que fue la pandemia, la idea era terminar el concierto de Carlos, regresamos a México a nuestras casas

Justo, yo me acababa de comprar un departamento, lo tenía amueblado, yo no lo estrené, sí fue un poco ‘cómo nos va’ pero nos unió mucho más, creo que eso fue, el vivir juntos, él conocernos, así, cada detalle lo bueno, las poquitas cosas malas que podemos tener, el aceptarnos, nos enamoramos mucho más, compartimos mucho más y creo que a partir de ahí, los dos dijimos ‘Sí eres tú’

¿Cómo tomaron la decisión de ser padres?

La cantante habló del proceso que vivieron para poder embarazarse, ya que lo habían dejado pasar en más de una ocasión.

Te lo voy a contar, porque realmente veníamos de una etapa, no recuerdo si fue a los 34 o 35 años, yo sabía y sabíamos que queríamos ser papás, pero sabía que para eso, pues al final la mujer es la que tiene que parar un poco el ritmo de trabajo, no tienes que dejar de trabajar tampoco, pero es un poquito bajarle

Yo decía ‘es que ahorita no, porque estoy en esto, estoy en novela, estoy en tal’ entonces lo que hice, fue congelar óvulos, empezaron a pasar cosas por lo que se fue posponiendo, posponiendo, posponiendo

La pareja tomó la decisión de casarse primero, antes de comenzar el proceso para formar una familia.

Y entonces, ya estábamos con el plan de ser papás con el proyecto de ‘Sí ya queremos embarazarnos’ y le digo ‘Entonces, o sea, la boda qué onda, bebé, boda’ y dice ‘Lo que tú decidas, lo que tú quieras. Si quieres primero bebé y luego ya organizamos la boda’ y digo ‘Ay no ya, primero boda’ ‘Hacemos la boda y ya regresando de la boda, ya nos embarazamos’

También te puede interesar: Daniel Bisogno contó todo lo que sabe de la muerte de Alberto Clavijo.