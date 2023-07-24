Ingrid Coronado pide respetar decisiones de Fernando del Solar
Ingrid Coronado afirma que con las declaraciones hechas contra Anna Ferro, confirman que ella siempre dijo la verdad.
Ingrid Coronado reacciona a las declaraciones de Anna Ferro, viuda de Fernando Del Solar, sobre que ella jamás maltrató a los hijos de la conductora y que decidió no llevar al conductor al hospital, cuando este lo necesitaba en sus últimos días de vida.
Ahora, se han empezado a destapar muchas cosas que no las destapé yo, que confirman lo que yo he dicho desde un principio y finalmente, creo que eso me da credibilidad y me da que la gente tenga un voto de confianza hacia mí, de saber que lo que yo he dicho, siempre ha sido la verdad
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¿Qué ha pasado con Anna Ferro?
Y refrendó que Ferro está violando las leyes, al no entregar el departamento que ella y Fernando adquirieron por partes iguales, cuando aún eran pareja y que hoy asegura le pertenece a sus dos hijos.
Una de las formas que podemos demostrar el amor que tenemos a las personas, es el que confiemos y el que respetemos la decisión que toma cada una de esas personas
En su momento, yo respeté todas las decisiones que tuvo Fer, él decidió no hacerse los tratamientos y yo lo respeto, él decidió que se quería divorciar y yo lo respeté y pagué un precio altísimo, porque me fue como en feria por respetar sus decisiones. Creo que ahora es una buena oportunidad de que respetemos su última decisión y su última decisión no es que el departamento se lo quede su viuda, porque si eso es lo que él hubiera querido, era muy fácil y lo hubiera puesto en el testamento junto con el otro departamento que le heredó a su viuda, eso hubiera sido el mejor camino para mí también
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Pero, si él decidió que fuera de esta manera, lo que me hace pensar, es que quería que esa mitad que le correspondía a él, fuera para mis hijos, por lo tanto voy hacer lo que tenga que hacer para que se respete esta que fue su última decisión. Todo en lo que yo trabajo es para mis hijos, o sea, actualmente mis hijos están en una clínica en Europa y yo estoy trabajando aquí