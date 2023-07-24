Ingrid Coronado pide respetar decisiones de Fernando del Solar

Ingrid Coronado reacciona a las declaraciones de Anna Ferro, viuda de Fernando Del Solar, sobre que ella jamás maltrató a los hijos de la conductora y que decidió no llevar al conductor al hospital, cuando este lo necesitaba en sus últimos días de vida.

Ahora, se han empezado a destapar muchas cosas que no las destapé yo, que confirman lo que yo he dicho desde un principio y finalmente, creo que eso me da credibilidad y me da que la gente tenga un voto de confianza hacia mí, de saber que lo que yo he dicho, siempre ha sido la verdad

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¿Qué ha pasado con Anna Ferro?

Y refrendó que Ferro está violando las leyes, al no entregar el departamento que ella y Fernando adquirieron por partes iguales, cuando aún eran pareja y que hoy asegura le pertenece a sus dos hijos.

Una de las formas que podemos demostrar el amor que tenemos a las personas, es el que confiemos y el que respetemos la decisión que toma cada una de esas personas

En su momento, yo respeté todas las decisiones que tuvo Fer, él decidió no hacerse los tratamientos y yo lo respeto, él decidió que se quería divorciar y yo lo respeté y pagué un precio altísimo, porque me fue como en feria por respetar sus decisiones. Creo que ahora es una buena oportunidad de que respetemos su última decisión y su última decisión no es que el departamento se lo quede su viuda, porque si eso es lo que él hubiera querido, era muy fácil y lo hubiera puesto en el testamento junto con el otro departamento que le heredó a su viuda, eso hubiera sido el mejor camino para mí también

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