El día de ayer en Ventaneando les informamos sobre un lamentable hecho que tuvo lugar el pasado miércoles 19 en el Parque Bicentenario durante un evento de RBD, en donde lamentablemente una persona perdió la vida. Se trata de Alberto Clavijo, amigo de nuestro conductor Daniel Bisogno, quien fue el encargado de relatar cómo ocurrieron los hechos.

¿Cómo sucedieron los hechos?

En el evento perdió la vida Alberto Clavijo, fotógrafo español, el cual cayó de cuatro pisos cuando intentó tomar su chamarra de un barandal. Nuestro querido Daniel Bisogno declaró este viernes que recibió “una llamada telefónica, que un muy querido y cercano amigo había tenido un accidente en este evento. No le echo la culpa a RBD, sino a quien organiza el evento con una inseguridad terrible”.

Daniel Bisogno contó todo lo que sabe de la muerte de Alberto Clavijo.

“Hubo un evento y pasó un accidente muy fuerte, un querido amigo mío, en una especie de jardinera habían dejado sus chamarras, cuando hace el intento de recoger la chamarra se recarga y se va cuatro pisos abajo. Lamentablemente falleció, perdió la vida y eso le podía haber pasado a cualquiera de los que estuvieron en el evento”, recalcó.

¿No le brindaron atención oportuna? Daniel Bisogno declaró que cuando su amigo Alberto Clavijo cayó, nadie se percató de lo sucedido. También dijo haber estado presente cuando el médico habló con el padre del fotógrafo para darle tan lamentable noticia.

“Yo estuve ahí cuando el médico habla con el papá para darle esta noticia. (Su familia) Viene para acá para ver qué va a pasar con los servicios funerarios”, agregó. Posteriormente negó lo dicho por la empresa organizadora del evento, la cual difundió un comunicado lamentando los hechos y aseguró que Clavijo falleció después de haber sido asistido por los servicios médicos.

“Mentira que fue atendido, cuando él cae (…) la otra persona que iba con él gritaba a todos los organizadores que estaban ahí. Que no cuenten que no estaban ahí porque estaban todos los de RBD, los organizadores del evento y la seguridad en un evento grande con muchos invitados”, recalcó.

“No hicieron caso, pero nos enteramos que la instrucción que recibió una persona de seguridad fue: ‘No digan nada, no digan nada, vamos a ver cómo le hacemos, cállense, no mueven, no hagan nada”, agregó.

“En lo que llegó la ambulancia, él sube aparentemente todavía con signos vitales, respirando, aunque convulsionándose… Los paramédicos que iba no tenían ni idea de lo que estaba pasando”, añadió y aseguró que en el trayecto Alberto Clavijo murió por un paro cardiorrespiratorio debido a que no fue atendido a tiempo.

¿Quién es el responsable?

Al preguntarle a nuestro conductor sobre quién o quiénes son los responsables, Bisogno declaró que “el MP está trabajando, hay una investigación abierta y seguro van a dar con el culpable. Lo clasificaron como un homicidio culposo, es decir, contra quien resulte responsable, pero aquí están involucrados los que contrataron el inmueble, los que organizan esta fiesta y el equipo de seguridad del lugar que también estaba ahí”.