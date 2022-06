Cynthia Rodríguez enamora con estas FOTOS de sus vacaciones: “Me enamoré".

Nuestra guapa Cynthia Rodríguez se encuentra de vacaciones por Europa junto a su amado Carlos Rivera, así lo confirmó en las imágenes compartidas por la exacadémica en los últimos días en sus redes sociales, donde ha lucido despampanante.

Recordemos que la cantante y conductora coahuilense hizo una pausa en su carrera para disfrutar de unas merecidas vacaciones, así lo dio a conocer el pasado mes de mayo en el foro de Venga La Alegría.

“Después de 17 años en esta empresa, estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado durante esta carrera. Me voy a relajar un tiempo, me voy de viaje un ratito, a disfrutar de mi relación y de mi vida para regresar recargada”, dijo Cynthia.

Entre las publicaciones que Cynthia ha hecho, destaca un video que compartió desde la emblemática Fontana di Trevi, ubicada en Roma, desde donde nuestra guapa conductora arrojó una moneda y pidió un deseo, ¿será casarse con Carlos Rivera?

“Que se nos cumpla”, escribió la presentadora sobre el video que compartió en sus historias de Instagram.

Cyntia Rodríguez roba suspiros con estas fotografías

La bella conductora arranca suspiros a diestra y siniestra con sus impresionantes looks que resaltan su escultural figura y bien trabajado cuerpo y durante sus vacaciones no podía ser la excepción, ya que cautivó a propios y a extraños con un diminuto short en color rosa y una blusa blanca que dejaban al descubierto sus piernas definidas y abdominales de acero.

“Mi primera vez en Roma y ya me enamoré”, publico Cynthia Rodríguez. En las imágenes se le ve muy sonriente disfrutando de la imponente belleza del Coliseo de Roma y de su agradable clima soleado.

¿Carlos y Cynthia se casaron? Mucho se ha especulado que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez habían unido sus vidas para siempre, sobre todo después de que se reunieran con el Papa Francisco en El Vaticano, donde la presentadora lució un anillo bastante peculiar y vistió de blanco. También se dijo que la famosa pareja viajó a Europa con familia completa, lo que acrecentó los rumores; sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado esto.

Esto dijo Cynthia Rodríguez antes de irse

“Les prometo que haré algunas videollamadas para que me respalden. Lo que vean mis redes sociales y lo que vean en TV Azteca es la vedad. Les estaremos contando todo lo que pasa con mi carrera desde hace 17 años”, declaró.