Cynthia Rodríguez enternece las redes con tierno momento de Carlos Rivera con su hijo

Nuestra querida amiga y excompañera de Venga La Alegría, Cynthia Rodríguez , lo hizo de nuevo, pues sorprendió a propios y extraños al compartir en sus historias de Instagram un tierno momento entre Carlos Rivera y su hijo León .

Recordemos que la pareja es muy hermética con su vida privada y con la identidad de su hijo, es por eso que rara vez se dejan ver en público como pareja y hasta el momento se desconoce el rostro del pequeño.

¿Cuál fue el tierno momento que Cynthia Rodríguez compartió en redes?

Cynthia Rodríguez se alejó de los foros de televisión y del medio del espectáculo para disfrutar de su faceta como madre y esposa; sin embargo, se ha mantenido muy activa en redes sociales, donde compartió un bello y tierno momento de Carlos Rivera con su hijo.

En uno de los videos se observa a Carlos Rivera junto a su hijo León, pero aunque no se logran ver sus rostros, Cynthia Rodríguez logró grabar las risas que su hijo y su esposo compartían.



En uno de los videos aparece Cynthia Rodríguez explicando que su hijo y su esposo están disfrutando mutuamente de su compañía. Posteriormente, se escucha al cantante tlaxcalteca y a su hijo soltando algunas risas.

¿Qué edad tiene León? Año y medio ha pasado desde que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se convirtieron en padres de León, su primer hijo.

¿Carlos Rivera le dedicó una hermosa canción a Cynthia Rodríguez?

El exintegrante de La Academia le dedicó a su ahora esposa uno de los temas más bellos. Carlos Rivera aseguró que la composición salió después de que Cynthia Rodríguez le pidiera que le escribiera una carta de amor.

El tema lleva por nombre “La Carta” y en ella queda asentado todo lo que el cantante tlaxcalteca siente por su esposa. Cabe mencionar que esta canción la escribió antes de que contrajeran matrimonio.

“Mi esposa quería que le escribiera una carta, y yo le dije ‘yo no sé escribir cartas, yo sé escribir canciones’ y dije bueno ok, le voy a hacer una carta y cuando empecé a escribir la carta me di cuenta de que no lo podía hacer, la letra siempre me salía con música”, declaró el cantante.