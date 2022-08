Ellas son las hermanas de Cynthia Rodríguez que pocos conocen.

Cynthia Rodríguez se ha convertido en una de las conductoras favoritas de México, razón por la cual acumula millones de seguidores en las redes sociales.

¡No es un ‘adiós’, es un ‘hasta luego’! Así se despidió Cynthia.

Su profesionalismo la ha hecho brillar al máximo, aunque siempre ha contado con el apoyo de dos personas muy especiales para cumplir todos sus sueños.

Se trata de sus dos hermanas Jessica y Fabiola, quienes se mantienen alejadas del medio artístico y no se dedican al mundo de la televisión o de la música.

La coahuilense no pierde la oportunidad para felicitar a sus seres queridos en fechas especiales, pues año tras año manda tiernos mensajes a Jessica por el día de su cumpleaños.

“Gracias por ser mi mejor amiga, por cuidarme y amarme tanto”, escribió en una publicación antigua de Instagram.

Con Fabiola también tiene una relación muy estrecha, pues hasta comparten un video juntas en YouTube llamado ¿Cuánto nos conocemos? En el filme se realizan preguntas para conocerse más y se avientan pastelazos, dejando ver su complicidad de hermanas en todo momento.

“Gracias a Dios por haberme enviado un angelito disfrazado de mi hermana menor”, expresó la coahuilense en una publicación de sus redes sociales de 2017.

¿Por qué Cynthia Rodríguez se ausentó de Venga la Alegría?

A finales de mayo de 2022, nuestra conductora anunció el inicio de sus vacaciones largas para descansar y pasar tiempo con sus seres queridos.

“Después de 17 años en esta empresa, estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado durante esta carrera. Me voy a relajar un tiempo, me voy de viaje un ratito, a disfrutar de mi relación y de mi vida para regresar recargada”, dijo Cynthia en su momento.

La coahuilense ha compartido fragmentos de sus vacaciones en sus redes sociales, desde donde destacan fotos por París, Roma, Egipto, Turquía y más países.

