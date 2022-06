Cynthia Rodríguez impacta a todos con estas FOTOS: “Soñando despierta”.

Todo es miel sobre hojuelas para nuestra querida Cynthia Rodríguez, quien actualmente se encuentra disfrutando de Europa.

Es momento de que conozcamos un poco más a Cynthia Rodríguez, una de nuestras conductoras favoritas.

Y es que la bella conductora decidió poner una pausa en Venga La Alegría para unas merecidas y largas vacaciones, ya que desea disfrutar de su relación con su pareja, el cantante Carlos Rivera.

“Después de 17 años en esta empresa, estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado durante esta carrera. Me voy a relajar un tiempo, me voy de viaje un ratito, a disfrutar de mi relación y de mi vida para regresar recargada”, expresó.

En su travesía por el viejo continente, nuestra Cyn y Carlos fueron al Vaticano para recibir la bendición del Papa Francisco; posteriormente, la presentadora de VLA compartió un par de fotos y un video donde aparece sonriente y radiante en las calles de Roma.

“Soñando despierta. ¡Les mando muchos besos!”, fue el mensaje con el que describió las postales que inmediatamente dieron la vuelta a las redes sociales.

En aquel hasta pronto, nuestra presentadora pidió no hacer caso de las especulaciones, así como dimes y diretes en otras publicaciones.

“Lo que vean en mis redes sociales y lo que vean en TV Azteca esa es la verdad. Les estaremos contando todo lo que pasa con mi carrera desde hace 17 años”, declaró la conductora.