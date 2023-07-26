Cynthia Rodríguez nos contó cómo le pidió matrimonio Carlos Rivera

En la segunda entrega de la maravillosa entrevista que le realizó Pati Chapoy a Cynthia Rodríguez, la cantante reveló uno de los momentos más importantes de su vida, cuando Carlos Rivera le pidió matrimonio.

Fue tan bonito, es que de verdad ese hombre es un sueño, de verdad es un sueño y estoy embarazada, estoy súper feliz. Es que es imposible no emocionarse con algo así. Yo soñaba mucho con esta vida, yo soñaba con casarme. Estábamos de viaje en España y fuimos a ver a la Virgen de Lourdes a pedir, porque sabíamos lo que venía, regresando a Madrid y entonces, yo le había dicho a Carlos, ‘mi amor no tenemos fotos nuestras’

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Y me dijo: ‘Sabes que, ya tengo todo listo, nos van a tomar fotos en Madrid y vamos a tener una prueba de vestuario’ ‘Ya lo preparé todo’ entonces, empezaron las fotos en el pasillo, en la habitación y entonces, me dice ‘voy a bajar para ver si el jardín está desocupado, está libre’

¿Cómo fue el momento soñado de Cynthia Rodríguez?

Igual que en los cuentos de hadas, Carlos Rivera le preparó una impactante sorpresa a Cynthia Rodríguez en un lujoso hotel de Madrid.

Me tomó de la mano y él había pedido un salón del hotel Ritz en Madrid, hermoso y lo que hizo fue que llenó de flores todo el salón y tenía músicos de cuerdas, un pianista. Antes de que se abriera la puerta le digo ‘Van a ser aquí’ y me dice ‘Si’ y yo ‘Vamos a cenar’. Se abren las puertas, estaba lleno de orquídeas, los músicos empezaron a tocar y me dice ‘Te preparé un concierto solo para ti’

Carlos Rivera, nunca olvidó que Cynthia Rodríguez le había pedido una carta, misma que le entregó en su propuesta de matrimonio.

Hay una historia, que él ya contó, de una canción que se llama la carta; yo hace muchos años cuando empezamos a salir, le dije, porque yo soy mucho de escribir cartas y mensajes, le digo ‘Mi amor, ¿por qué no me escribes una carta?, sí una carta’… y me dice ‘No, yo no escribo cartas, yo hago canciones’ y ese día, me dice ‘¿Qué crees?, te acuerdas de la carta que me habías pedido, es que te la escribí’

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