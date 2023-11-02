Cynthia Rodríguez presume el disfraz de Halloween de su pequeño León

Halloween y Día de Muertos son de las festividades más memorables del mundo, no por nada la UNESCO decidió incluirla como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2008. Cynthia Rodríguez no dejó pasar desapercibida tal celebración y compartió el disfraz de su pequeño León, el hijo que procreó con Carlos Rivera.

Cynthia Rodríguez está que no cabe de felicidad tras el nacimiento de su bebé, así lo ha demostrado en sus redes sociales, donde constantemente comparte videos e imágenes de su pequeño pero sin mostrar su identidad.

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¡No es un ‘adiós’, es un ‘hasta luego’! Así se despidió Cynthia.

Nuestra querida exconductora de Venga La Alegría aprovechó estas fechas, para compartirnos el primer disfraz de su bebé, lo que desató la locura en redes sociales, ya que sus seguidores quedaron encantados y fascinados.

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¿De qué disfrazó Cynthia Rodríguez a León?

Cynthia Rodríguez compartió con sus más de 4 millones de seguidores de Instagram una serie de fotografías de su pequeño León disfrazado. Este hecho enterneció a propios y a extraños ya que el disfraz hacía referencia al cantante de “Recuérdame”.

Pero la cosa no terminó ahí, ya que la exacadémica también publicó un pequeño clip en el que se aprecia el disfraz del pequeño, el cual le rinde homenaje a Carlos Rivera, ya que decidió vestirlo como el Rey de la Selva. Cabe señalar que durante años, el cantante formó parte del musical “El Rey León”, donde dio vida al entrañable “Simba”.

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En el video se pueden ver las piernitas de León, quien porta un disfraz afelpado y muestra las huellitas de sus pies, así como la zona de su pancita que está libre de pelos y bien rellenita.