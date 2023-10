Así celebró Cynthia Rodríguez el segundo mes de vida de León

¿Cómo reaccionó Cynthia Rodríguez?

Después de la filtración, la exacadémica expresó su malestar y pidió a la usuaria que bajara la imagen por motivos de seguridad. “Te quiero pedir un favor, como mamá, me ayudas a que no se haga viral la foto de mi bebé; por seguridad de él. Pero no fue decisión de nosotros compartirla, sobre todo por la seguridad de León”.