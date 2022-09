Daddy Yankee invita a abuelita al escenario y juntos bailan reguetón.

Daddy Yankee se encuentra de gira con su tour “Legendaddy” que marcará su adiós de los escenarios tras 32 años de carrera, por lo que está disfrutando al máximo todos y cada uno de sus conciertos, para muestra un botón, ya que el ‘Jefe del reguetón’ invitó a una abuelita al escenario y juntos bailaron reguetón.

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado (…). En este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes quienes me abrieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, dijo en marzo pasado.

El puertorriqueño disfruta de su gira del adiós

Daddy Yankee está consintiendo a chicos y grandes durante su gira del adiós, ahora tocó el turno de una tierna abuelita que sacó sus mejores pasos de baile y todo su Flow junto al reguetonero puertorriqueño y el momento quedó grabado.

A través de su cuenta de TikTok, el intérprete de temas como “Gasolina”, “Rompe” y “Dura”, entre otros, compartió el mágico y enternecedor momento en que compartió el escenario junto a una señora de la tercera edad con la que bailó “Hot”, mientras todo el público gritaba, bailaba y aplaudía.

“Tenemos de todos los fans. Desde los más chiquitos hasta las que son las verdaderas jefas. Connecticut estamos #hot #laultimavueltatour #legendaddy”, publicó el cantante para acompañar el enternecedor video junto a la tierna abuelita reguetonera.

¿Cómo reaccionaron las redes? El hecho no pasó desapercibido entre sus fans, quienes de inmediato saturaron su publicación con diversos comentarios: “Hermoso detalle, esa abuelita nunca se olvidará de este momento, bendiciones”, “La abuela reguetonera, qué hermosa, excelente por ella que disfruta al máximo al jefe Daddy Yankee”, “Envidia de la buena”, fueron algunos de los mensajes de sus seguidores.

¿Cuándo se presentará en México?

Daddy Yankee pisará suelo mexicano el próximo jueves 27 y sábado 29 de octubre cuando se presente en el Estadio Andrés Quintana Roo (Cancún). Posteriormente, dará una fecha en el Estadio Caliente de Tijuana el lunes 21 de noviembre, de ahí viajará a Monterrey donde dará dos conciertos (23 y 24 de noviembre).

Guadalajara será su siguiente parada presentándose en el Estadio 3 de marzo (26 y 27 de noviembre). Por último, ‘El Jefe del reguetón’ dará cinco conciertos en el Foro Sol de la CDMX (29 y 30 de noviembre; 30, 2, 3 y 4 de diciembre).