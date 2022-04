Daddy Yankee anuncia nuevas fechas de conciertos en México.

Ante la gran demanda que han tenido los boletos para su gira del adiós, Daddy Yankee decidió abrir más fechas en México.

Fue hace unas semanas cuando el intérprete de Gasolina anunció que este 2022 se retiraría de los escenarios, no sin antes ofrecer una gran gira que iniciaría el 10 de agosto y terminaría el 2 de diciembre en el Estadio Azteca; sin embargo de las 41 presentaciones, ahora serán 67 fechas, por lo que todo comenzará el 25 de julio y termina el 22 de diciembre.

¿Qué nuevas fechas abrió Daddy Yankee en México?

Además de las ciudades anunciadas, entre las que se encuentran Rosarito, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, ahora se suma Tijuana, Veracruz y Cancún. El concierto en la capital del país ya no será en la fecha original, sino ahora será el 29 de de noviembre.

¿Cuáles son todas las fechas de Daddy Yankee en México?

La actividad para Daddy Yankee en tierras aztecas comenzará el 21 de noviembre en Tijuana; posteriormente el 24 de noviembre se presentará en Monterrey, en el Estadio de Béisbol Monterrey. El 26 de noviembre toca el turno de Guadalajara, en el Estadio 3 de Marzo. El 29 de diciembre el reguetonero se presentará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El 2 de diciembre y el 4 se dará cita en Veracruz y Cancún respectivamente.

Así anunció Daddy Yankee su retiro de la música

Daddy Yankee anunció su despedida de los escenarios hace unas semanas con un mensaje que, sin duda, consternó al mundo.

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado (…). En este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes quienes me abrieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, declaró el pasado 20 de marzo Daddy Yankee.

