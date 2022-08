Dalú da la bienvenida a su bebé con emotiva FOTO.

Nuestra querida Dalú, quien saltó a la fama por ganar La Academia en el año 2020, dio a conocer que nació su bebé a través de una emotiva fotografía en su cuenta de Instagram.

“Ella es exactamente lo que soñé. Perfecta”, escribió la cantante debajo de la publicación que ganó miles de ‘Me Gusta’ y los comentarios de sus fanáticos.

“Bienvenida princesa”, “Les mando besos” y “Bienvenida al mundo de las mamás”, fueron algunos comentarios por parte de Los Tiburones, como se hacen llamar los fans de la guapa pelirroja.

La bebé nació el pasado martes 9 de agosto de 2022 y se sabe que llevará por nombre Luna. En la imagen que compartió Dalú se puede ver la manita de la bebé tocando la de su madre, momento que ha causado ternura entre los internautas.

Dalú se convierte en mamá de una bella princesa

A principios de este año, Dalú anunció su embarazo con una foto junto a su pareja sentimental, post que se llenó de buenos deseos a la futura mamá.

“Bebé a bordo. No sabía cuánta falta le hacías a mi vida hasta que escuché tus primeros latiditos”, escribió Dalú en marzo de este año.

El 25 de marzo de 2022, la cantante visitó nuestro foro de Venga la Alegría para dar más detalles de esta nueva etapa en su vida, misma que ha abrazado con muho cariño.

En aquel momento, la ganadora de La Academia 2020, habló un poco de su pareja sentimental y reveló que es un hombre alejado del medio artístico.

“La verdad es que me gusta mantener mucho mi relación en privado, más porque él no es del medio artístico y no está acostumbrado a toda la atención, a las cámaras, los focos y los fans”, dijo sobre su novio.

