Bellakath se pronuncia sobre polémica de Dani Flow y le responde a Danna Paola

Tremenda polémica en la que se vio involucrado recientemente Dani Flow, debido a los comentarios machistas que realizó en un podcast, que le valieron ser cancelado y que le cerraran su cuenta de “X”, así como que artistas como Danna Paola arremetieron contra el cantante; sin embargo, otros más le mostraron su apoyo como Bellakath.

¿Qué dijo Dani Flow? En redes sociales, circularon algunos videos en donde aparece el cantante criticando a las mujeres feministas, así como a Nath Campos, la influencer que denunció Ricardo González, alias Rix, por abuso sexual.



Después de eso, el cantante pidió disculpas por sus desafortunados comentarios y reconoció que fue irresponsable de su parte abordar un tema tan delicado.

¿Cómo reaccionó Danna Paola?

Danna Paola reaccionó a las declaraciones de Dani Flow y le envió un contundente mensaje: “Brother, con todo el respeto, vienes de una mujer, tienes mamá… yo iba a decir algo al respecto, pero me quise mantener fuera por no meterme en polémicas, pero, por supuesto, que no estoy de acuerdo y me parece una falta de respeto”.

¿Bellakath apoya a Dani Flow?

Katherinne Huerta Díaz, mejor conocida como Bellakath, dio su postura sobre la polémica de Dani Flow y los comentarios que se generaron al respecto, principalmente los de Danna Pola, sobre limitar las letras de reguetón.

“Ahorita estoy bien enfocada en mis cosas, no he tenido tiempo de meterme en chismes, he visto uno que otro video, pero habría yo que ver el podcast completo para poder opinar sobre el tema. Yo apoyo mucho a las mujeres, eso lo han visto en todas mis canciones, hago que se empoderen, pero también apoyo a mi compañero, entonces necesito ver qué fue lo que dijo y estudiarlo”, declaró Bellakath.

La cantante, también declaró que el público tiene todo el derecho de cancelar a cualquier artista, pero llamó la atención cuando reveló que ella no se sintió atacada por los comentarios de Danna Paola.

“Danna Paola no ha criticado nunca mi trabajo, de ninguna manera, de hecho, me invitó a un concierto hace unos meses, muy bonito su concierto, soy fan de Danna desde chiquita, así que, a lo mejor pronto hacemos alguito y la voy a poner a hacer un perreo como los que yo hago”.