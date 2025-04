Dani Flow sale en defensa de Cazzu y se tatúa en honor a la cantante

Uno de los reguetoneros mexicanos más exitosos y controvertidos del momento es Dani Flow, quien no solo da de qué hablar con la letra de sus canciones, sino también con sus hechos y polémicas declaraciones.

En ese tenor, volvió a ser el centro de atención por su apoyo a Cazzu, expareja sentimental de Christian Nodal, quien recientemente lanzó el tema “Con Otra”, el cual ha sido un hitazo musical y mediático.

Fue justamente gracias al lanzamiento de “Con Otra” que Dani Flow vio una ventana de oportunidad para demostrarle su apoyo a la trapera argentina, pues recordemos que trae un pleito cazado con Christian Nodal.

¿Dani Flow se tatuó en honor a Cazzu?

El intérprete de temas como “Reggaeton Champagne”, “Domperi”, “Perreando Machín”, “Otro Show”, entre muchas otras, decidió hacerse un tatuaje en honor a la cantante argentina para mostrar su admiracióny gusto por la música de la cantante.

Durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, Dani Flow aprovechó para mostrar el tatuaje que se hizo en homenaje a Cazzu y de paso aprovechó para defender a la argentina de las críticas que ha recibido.

“De Cazzu lo único que sé es que es una súper buena mamá y una súper buena artista con la que me gustaría trabajar próximamente. Creo que no hay que meternos en la vida que no nos interesa”, dijo ‘El Rey del Morbo’.

¿Qué dijo sobre el hate contra Cazzu?

Dani Flow salió en defensa de Cazzu y pidió parar el hate contra la argentina: “Que pare el hate para Cazzu”, dijo Dani Flow. “Y no sé desde dónde la estén hateando porque desde México no la estamos hateando, aquí la queremos mucho y estamos con ella”.

¿Dani Flow quiere colaborar con Cazzu? Después de mostrar el tatuaje que se hizo y salir en defensa de Cazzu, Dani Flow aprovechó para lanzarle una invitación para colaborar juntos.

“Cazzu, te amo. Este tatuaje me lo hice por Cazzu porque me gusta mucho. Ahí está el mensaje: ‘Cazzu, vamos a trabajar con el reguetón mexa, ¡ahí está!’”, declaró con entusiasmo; sin embargo, hasta el momento no ha habido respuesta por parte de Cazzu.