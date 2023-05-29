Ventaneando revela la razón de la hospitalización de Daniel Bisogno.

Durante el fin de semana, nuestro compañero Daniel Bisogno tuvo complicaciones de salud que lo llevaron al hospital, donde tuvo que ser intervenido y estuvo en terapia intensiva, así lo explicó Pati Chapoy en Ventaneando.

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¿Qué le pasó a Daniel Bisogno y por qué lo hospitalizaron?

El querido conductor de televisión, tuvo que ser intervenido por un complicado cuatro hepático, mismo que lo mantiene internado en el hospital.

Presentó un cuadro hepático, en qué consistió, en que muy lamentablemente se le reventaron unas varices del esófago, por lo cual lo tuvieron que intervenir para pegar aquellas varices que se reventaron y empezar a ligar las varices que estaban a punto de reventarse

Este procedimiento fue el sábado que fue ingresado, estuvo en terapia intensiva, hasta el día de hoy, posiblemente hoy lo pasen a terapia media o el día de mañana

¿Cuál es su estado de salud actual?

Nuestra querida Pati Chapoy, nos adelantó algunos de los estudios a los que va a ser sometido Daniel Bisogno para poder encontrar la causa de su padecimiento. Además, nos confirmó que va a seguir internado.

Por lo tanto, va a ser sometido, durante toda la semana a una serie de estudios para conocer el origen de lo que provocó todo esto. Entre los estudios que van a hacer, obviamente va a hacer revisar el hígado, va a hacer revisar los riñones, el páncreas; absolutamente todo

Por su parte, Pedro Sola reveló que la noticia fue muy sorpresiva, pero resaltó el gran cariño que tiene por su colega.

Realmente, fue algo sorpresivo, porque el viernes estuvimos aquí con él, estaba normal, muy halagüeño contando el fin de semana, pensando en su obra de teatro y demás

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