Christian Nodal contó toda su historia con Cazzu en un nuevo tema.

El día de ayer, Christian Nodal y su disquera presentaron sus dos nuevos sencillos, donde el cantante habló de su experiencia en España y su historia de amor con Cazzu.

En Madrid me tocó una experiencia muy preciosa, no solamente por la historia de México, de cruzar frontera con la música de regional mexicano, no había otro artista que había llenado, mexicano, el WiZink Center y más allá de eso, que se reunió gente de República Dominicana, Honduras, Salvador, Bolivia, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, México

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Y, se sintió el calor de todos los fans, de toda la gente de tantos países, de tanta gente latina, tantos europeos y bueno, la pasé muy bien. Ahorita vengo llegando de Chihuahua, la pase muy bien anoche

¿Cómo fue su historia de amor con Cazzu?

El cantante reveló algunos detalles de su historia con Cazzu, los mismos que quedaron grabados en su nuevo sencillo.

Les voy a narrar la historia de la canción, pues casualidades, cuando estaba tratando de conquistar a Julieta, que no me hacía caso, entonces, la manera mía, más allá de hablar y todo eso, es expresarme con música, le compuse una canción y para mi todo fue una casualidad…

Es una canción bien romántica, es de las canciones más personales que he hecho y bueno, le metimos ahí unos sonidos flamencos mezclado con esa esencia mexicana, mezclado con palabritas argentinas como ‘fernet y Pa hablar de vos’

Christian Nodal reveló que su próxima presentación en el Foro Sol de la Ciudad de México va a ser uno de los retos más grandes de su carrera.

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