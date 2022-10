¿Qué se hizo nuestro querido Daniel Bisogno en el rostro? Te lo contamos

¿Qué se hizo Daniel Bisogno en la cara? Te lo contamos.

Nuestro querido Daniel Bisogno apareció radiante esta tarde en Ventaneando, llamando la atención de los televidentes más curiosos. El conductor se dejó ver con un rostro más firme y terso, por lo que las especulaciones en las redes sociales no se hicieron esperar.

Daniel Bisogno se sometió a un rejuvenecimiento facial de alto impacto, el cual consiste en tres sencillos pasos. Se le aplicaron hilos tensores para abrir su mirada, reposicionaron volumen con ácido hialurónico en pómulos y línea mandibular, además de una rinomodelacion para darle un perfil de alto impacto.

Estos arreglitos estéticos que rejuvenecieron el rostro de nuestro presentador corrieron a cargo del Doctor Gabush, quien se hace llamar el policía de la belleza.

“Les quiero compartir el gusto que me dio el hecho de poder haber trabajado con alguien tan icónico como Daniel Bisogno”, dijo el médico en sus redes sociales.

Los halagos no se hicieron esperar para Daniel, pues los televidentes celebraron su nuevo aspecto facial que lo hizo quitarse algunos añitos de más.

Daniel Bisogno revela detalles de su rostro radiante y luminoso

En exclusiva para nuestro programa Ventaneando, Bisogno pidió no hacer caso de los rumores de las redes sociales, así como especulaciones de los medios de comunicación: “No se crean las cosas que lee... esto fue lo que me hice”.

Daniel Bisogno explicó a detalle que se puso relleno de ácido hialurónico para lucir un rostro más luminoso y radiante.

“El doctor me puso ácido hialurónico simple y sencillamente. Es como un relleno que levanta un poquito para que no se cuelgue tanto la pellejera porque he bajado 27 kilos. Se ve escandaloso, pero nunca me he hecho cirugía. Es un tratamiento estético, es como ponerte bótox”, declaró el conductor esta tarde en Ventaneando.

