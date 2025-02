Esta fue la petición que le hizo Daniel Bisogno a Alex B antes de morir

El foro de Ventaneando tuvo el gusto de charlar con Alex Bisogno, hermano de nuestro querido Daniel Bisogno, luego del lamentable deceso del periodista y conductor mexicano. Entre otras cosas, el antes mencionado nos habló sobre cómo se dieron los últimos momentos de su vida, así como de la petición que le hizo antes de perder la batalla.

¿Cómo fue el proceso de Daniel Bisogno en los últimos días

“Daniel había tenido una mejora en los últimos tres días y estábamos muy ilusionados, muy emocionados porque estaba reaccionando muy bien a los tratamientos. Tuvieron que cambiar algunos medicamentos para ver si una bacteria cedía (...) Al final la mejora fue abismal, pero lamentablemente algo pasó. Esta bacteria fue dañando otras partes de su cuerpo, sus órganos vitales”, mencionó Alex Bisogno.

De igual forma, su hermano dejó claro que una de las cosas que caracterizó a Daniel Bisogno fue la fortaleza con la que enfrentó este dilema; además, aseguró que le hicieron saber lo orgullosos que estaban de él, pues entendían que la batalla que estaba enfrentando era dura.

“Daniel hasta el último momento luchó como un guerrero. Tuvimos la oportunidad de platicar con él, todavía consciente. Antes de intubiarlo platicamos con él, le dijimos lo mucho que estábamos orgullosos de él, lo abrazamos y estaba consciente de esto (...) Solamente esperamos a que el tiempo decidiera a qué hora se iba”.

¿Cómo se enteró su padre de su deceso?

“Mi papá no pudo estar, evidentemente la noticia se la tuvimos que decir nosotros (...) Mi papá está devastado, hace un año mi mamá, hoy su hijo mayor”, mencionó con lágrimas Alex Bisogno.

¿Cuál fue la última petición de Daniel Bisogno antes de morir?

“No fue ayer, porque no fue en el momento. A pesar de ver el panorama complicado siempre tuvimos mucha esperanza, mucha fe en que podía mejorar porque nos enseñó a eso. Siempre luchó por salir bien (...) Trataba de no hablar con él de qué pasaría, pero de él, en muchas ocasiones, salieron varias peticiones. ‘Si algún día yo no llegara a estar quiero que las cosas sucedan así’. Entonces, en contra de mi voluntad, platicamos sobre su voluntad. Como ustedes ya lo saben, su vida, su amor, su motor siempre fue su hija. Lo primero que siempre pidió fue que no nos alejáramos de su niña, se esmeró mucho en que tuviéramos una relación cercana con ella”, sentenció.