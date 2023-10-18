Issabela Camil habla sobre la demanda que entabló en contra de la plataforma de contenido que transmitió la bioserie de Luis Miguel, por el uso no autorizado de su nombre e imagen, al recrear el romance que sostuvo en su juventud con el cantante.

Pero, al escuchar las preguntas Issabela decidió darse la vuelta y retirarse.

No voy hablar nada de ese tema, no voy a comentar nada, no voy a comentar nada

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¿Qué dijo Sergio Mayer sobre el tema?

El que sí habló, fue su esposo Sergio Mayer y aunque aseguró no saber nada del tema, reprobó que se utilice la imagen, nombre o historia de cualquier persona sin su autorización.

Yo creo que cualquier persona que su imagen y su nombre sean utilizados, sin su autorización, no tiene nada que ver si es tu esposa o tu hija, yo creo que hay temas legales y que no tienen porque pasar sobre los derechos de nadie, esa es mi percepción

¿Sergio Mayer es congruente con sus palabras?

No obstante, el actor reveló que en breve lanzará un libro biográfico y que un capítulo, estará destinado a Bárbara Mori, madre de su hijo Sergio Mayer Mori.

Hay un capítulo que dice Bárbara Mori, cómo la conocí y cómo ingresó al medio artístico

Pero, en concordancia con lo que acababa de decir, a caso él ya pidió autorización a Bárbara Mori a ser mencionada en el libro.

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