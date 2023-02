¿Se separan? Esto pasa tras la boda de Daniel Corral y Antonieta Gaxiola.

Los exparticipantes del Exatlón México, Daniel Corral y Antonieta Gaxiola, contrajeron nupcias el pasado mes de enero en el Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento, en Guadalajara, a un año de haber anunciado su compromiso.

Sin embargo, hay una predicción de Padme Vidente que afirma que podrían separarse en menos de tres meses. Aquí te lo contamos.

Antonieta Gaxiola es una ciclista profesional que formó parte de la primera edición de Exatlón México mientras que Daniel Corral ha destacado como uno de los mejores gimnastas de México, pues obtuvo el quinto lugar en unos Juegos Olímpicos.

¿Cómo fue el compromiso de Daniel Corral y Antonieta Gaxiola?

La pareja se comprometió hace un año durante en un viaje a Chile para celebrar el cumpleaños de Daniel.

Y así lo compartió el atleta en redes:

“Un 23 de enero del año pasado, me llevé a Antonieta Gaxiola de viaje con el pretexto que iba a festejar mi cumpleaños…ella no tenía idea de lo que en realidad tenía en mente. Tardamos dos días para llegar a nuestro destino, uno de los viajes más pesados pero más mágicos, nos recibió el paisaje que iríamos a recordar por el resto de nuestras vidas con un viento durísimo, sentía que mi “flaquita” iba a salir volando... jaja el color del agua era irreal y las montañas a nuestro alrededor majestuosa. Llegamos a nuestro hotel por la tarde y aún estando cansadísimos por todo el viaje, no pudimos resistimos a recorrer un poco nuestro alrededor, y de esta manera comenzó la aventura que marcaría el inicio de algo especial en nuestras vidas, te amo mi amor!!, expresó en su momento Daniel.

A la boda de los atletas, también asistieron algunos de sus amigos de la primera temporada de Exatlón México como Gloria Murillo y Pascal Nadaud.

La celebración estuvo llena de flores, amor y alegría tanto de parte de los atletas como de todos los asistentes presentes.

¿Qué dijo Padme Vidente sobre el matrimonio Daniel Corral y Antonieta Gaxiola?

De acuerdo con el acertado oráculo de Padme Vidente, al matrimonio Daniel Corral y Antonieta Gaxiola “le irá muy bien siempre y cuando sigan la recomendación de los parientes y la familia mientras más lejos, mejor. Esto con el objetivo de que puedan tener este amor, este cariño y esta unión entre ustedes y principalmente, aprender a llevarse bien. De lo contrario en menos de tres ya va a existir una separación”.

