Daniela Castro limpió su nombre después de acusaciones de robo.

Daniela Castro limpió su nombre después de las acusaciones de robo.

Daniela Castro vivió en 2018 un trago amargo después de que fuera acusada de robo por una exclusiva tienda de ropa de San Antonio, Texas, mientras devolvía unas prendas que había comprado un empleado aseguró que la había visto robando y de inmediato llamó a la policía.

Tras lo sucedido, la actriz de telenovelas fue arrestada y llevada a prisión donde incluso fue fichada y su imagen se viralizó en redes sociales. A cuatro años de aquel penoso y polémico incidente, Daniela Castro regresó al lugar de los hechos tras limpiar su nombre y demostrar su inocencia en el delito que se le atribuyó de forma injusta.

En exclusiva para Ventaneando, Daniela habló sobre lo sucedido y aseguró que “iba destrozada en ese momento, mis hijas no estaban conmigo no estaban aquí y fue una experiencia muy dura y muy difícil, el entrar y ver gente con diferentes razones, estar ahí sin saber si son inocentes o culpables, cuando tu entras y dices, es que yo no lo hice, yo no robé”.

“Hasta se reían. ¡Ay por favor! No de verdad no robé. De repente me entraron ataques, así como de pánico de qué hago aquí”, añadió la actriz que pasó nueve horas en los separos y que salió gracias a la fianza que pagó su esposo Gustavo Díaz Ordaz.

¿Qué pasó cuando salió de los separos? Una vez que salió de los separos, Daniela Castro se defendió para obligar a la tienda a limpiar su reputación. “Salgo, empieza la investigación inmediatamente mi esposo contrata abogados, empiezan a ver todo el caso”, sentenció.

Casi cuatro años le tomaron a la actriz para demostrar que jamás debió ser arrestada ni fichada por el delito de robo de prendas con un valor de 700 dólares; sin embargo, lo logró y regresó a la tienda donde sucedieron los hechos.

“Sí quiero dejar muy en claro que a mí la tienda nunca me demandó, jamás, yo demandé a la tienda, yo la demandé por mi moral, por mi honorabilidad, por mi familia, porque a mis hijas les hicieron bullying y a una de ellas la tuve que sacar de la escuela”, añadió.

Por último, Castro declaró que hasta la fecha le siguen enviando cosas a sus hijas, pero todo ya se acabó y se llegó a un arreglo, por lo que está feliz. Cabe mencionar que hubo un momento en el que no podía acercarse a la tienda por una orden de restricción, pero al final se determinó que ella es inocente.

“Hay un documento importantísimo donde dictaminan que yo soy y siempre fui inocente (…) Se lleva el caso a un punto donde el fiscal da su veredicto de que ni siquiera había causa probable de haberme detenido, no hay causa, nunca hubo causa. Siempre estuve limpia”, finalizó.